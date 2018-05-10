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Общество

Эксперты оценили, как изменится Минздрав после обновления правительства

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (124)
11:3110.05.2018
(обновлено: 11:45 10.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фотоМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед министром здравоохранения РФ стоят новые задачи по улучшению всей системы, поэтому после назначения нового правительства ведомство может ждать незначительный пересмотр структуры и пересмотр состава, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Оптимальный премьер: эксперты оценили Медведева на новой должности
Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. Чуть позже пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром.

Медведев предложил назначить Ольгу Голодец вице-премьером, курирующим вопросы культуры и спорта. В предыдущем составе правительства она занималась социальным блоком и культурой и сыграла важную роль в запуске программ по строительству и модернизации детских садов, созданию сети перинатальных центров и устройству сирот в семьи.

В понедельник вышел указ Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

Новый акцент в работе

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Конечно, министерству необходимо развиваться. Сделано очень много за последние годы для развития системы здравоохранения, но… мы должны обратить внимание на очень важный акцент: он (должен быть) не на системе развития здравоохранения, а именно на развитии вопросов здоровья человека. Этот акцент, к сожалению, у нас в России пока не в полной мере реализуется. Как раз-таки следующий этап тех вопросов, которые решают коллеги, мог бы быть сконцентрирован именно на этом", — отметил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Он отметил, что акцент на развитии здоровья человека предполагает значительно более глубокое межведомственное взаимодействие с целью достижения результата.

"Это новые подходы, новые приоритеты, которые, конечно, в большой и сложной системе здравоохранения тяжело принимать, воспринимать. Наверное, в структуре возможны определенные изменения, наверное, в приоритетах с точки зрения работы тоже будут изменения. По тому, что мы видели в послании (президента РФ Владимира) Путина, расставлены четкие акценты, связанные и со здоровьем, и с вопросами в части экологии, которые все между собой взаимосвязаны", — отметил эксперт.

По его словам, ставка, с учетом всех экономических и политических сложностей, должна делаться на человека. А это значит, что должны не только создаваться предприятия и новые рабочие места, но должно и уделяться внимание вопросам здоровья, потому что "когда человек физически и морально здоров, он имеет возможность реализовать свой потенциал". Конечно, министерство здравоохранения является одной из ключевых звеньев для решения этой задачи", — сказал он.

Направления работы

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медведев назвал приоритетные проекты развития России
Структурные изменения в Минздраве произойдут, но вряд ли они будут значительными, считает сотрудник кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Фарит Кадыров.

"Она (структура – ред.) наверняка будет меняться, потому что появляются новые серьезные задачи: онкология, серьезный вопрос, связанный с телемедициной, бережливой поликлиникой, демографические процессы и так далее. Поэтому, наверное, какие-то структурные изменения будут происходить, но я не думаю, что они будут фундаментальными. Это некие рабочие моменты. Другое дело, что когда… (происходит) переназначение министра, как правило, тогда и происходят некие структурные преобразования. Кардинального ничего я бы не стал ждать", — сказал Кадыров.

По его словам, действующий министр и министерство в целом хорошо себя проявило.

Новые менеджеры

Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным. 6 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство
Для выполнения новых задач потребуются новые руководители, которые будут владеть новыми подходами и методиками для достижения установленных результатов, считает Калмыков.

"Специалисты, которые имеют значительный опыт управления, в том числе и в негосударственном секторе, потому что за последние годы негосударственный медицинский сектор в России накопил серьезнейший опыт, который далеко еще не везде еще применяются в бюджетной сфере. Здесь могут появиться новые фигуры, если министерство будет бороться за хороших топ-менеджеров, которые могут выстраивать эффективную работу, сделать клиентоориентированный подход в некоторых случаях", — отметил эксперт.

По мнению Калмыкова, в госструктурах не всегда понимают, как это правильно сделать, но сотрудники компаний, которые борются за клиентов и обеспечивают определённый уровень сервиса, думают иначе.

"И здесь, конечно, возможен приход и топ-менеджеров и от коммерческого сектора, и приглашение специалистов, которые имеют компетенции для реализации задач по цифровой экономике, потому что за один день этому не научиться… Поэтому возможно изменение соответствующих кадров", — добавил Калмыков.

Новый министр

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал о задачах нового правительства
По мнению эксперта, для исполнения задач по повышению эффективности министерства должна будет серьезно обновляться команда, но ее состав зависит от того, кто займет пост министра.

Говоря о том, сможет ли сохранить свой пост Вероника Скворцова, занимающая пост министра здравоохранения с 2012 года, Калмыков отметил, что это будет зависеть от организации работы в ведомстве.

"Сейчас именно сверхконкретных, глобальных ошибок именно в коротком периоде она не допускала, с одной стороны. С другой стороны, стоит вопрос о вызовах дальнейшего периода, и на них нужно ответить. На них может ответить как имеющийся министр, возможно, обновляя частично свою команду, усиливая ее, так возможно и изменения позиции, реализация тех же самых задач уже новой фигурой. Здесь вопрос, какое предложение будет сформировано… министр формирует свою позицию не только из текущего процесса исполнения обязанностей, но и из того, каким образом он видит в случае переназначения дальнейшие шаги. Здесь все очень непредсказуемо", — сказал Калмыков.

Фарит Кадыров отмечает, что Скворцова в период пребывания на посту министра стала руководителем "ряда серьезных организаций межправительственных в части здравоохранения, поэтому, конечно, есть основания для того, чтобы ее (на посту министра) оставить".

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