В Москве начали оформлять газоны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Работы по оформлению газонов начались в российской столице, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"Коммунальные службы города приступили к работам по оформлению газонов", — сказал он.

Как напомнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в ведении префектур административных округов и подведомственных предприятий находится около 12,3 гектаров газонов.

В соответствии с требованиями, как отметили в комплексе, газоны с низкорослыми травами с тонкими и мягкими побегами и листьями скашиваются 1 раз в 10 дней при высоте травы 6-10 сантиметров, а обыкновенный газон, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травы в 10-15 сантиметров.

Луговые газоны в парках и лесопарках в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны, то есть скашивают при высоте травы 10-15 сантиметров.

Кошение газонов начинается в мае и продолжается по октябрь.

В пресс-службе также напомнили, что на "Активном гражданине" с 2015 года проводится голосование среди жителей, по результатам которого можно изменить порядок ухода за газонами в конкретном дворе.

"Важно помнить, что в пожароопасный период некошеный газон является источником повышенной пожарной опасности. Переросшие растения могут способствовать развитию инфекционно-опасных насекомых", — подчеркнули в пресс-службе.

Также в комплексе подчеркнули, что в столице запрещается использование триммеров на газонах, за исключением скашивания травы на склонах, вокруг малых архитектурных форм, опор освещения и в иных местах, не позволяющих использовать газонокосилки.