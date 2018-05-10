МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил на российский оргкомитет "Победа" координацию деятельности регионов страны по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Возложить на российский организационный комитет "Победа" координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в документе.

Кроме того, данным указом Путин поручил правительству РФ и оргкомитету "Победа" за три месяца разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе мероприятий с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

Также правительству РФ поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов ВОВ.

75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в 2020 году.