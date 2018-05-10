В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в незаконные акции

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, если организатором такой акции выступит юридическое лицо ему грозит до полумиллиона рублей штрафа. Штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, также их могут наказать обязательными работами на срок до ста часов или арестом до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит уже от 50 до 100 тысяч рублей.

Рассмотрение дел о таких правонарушениях станет "исключительной компетенцией судей", указано в проекте. Протоколы будут составлять полицейские.

Отмечается, что инициатива призвана предупредить участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.

"Политическая эксплуатация "

В Совете по правам человека не раз выражали обеспокоенность призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркивали недопустимость политической эксплуатации детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла о недопустимости "манипулирования детским сознанием".

В прошлом году спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить участие несовершеннолетних в протестных акциях, особенно несанкционированных. По ее мнению, подростки "не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения". Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции она назвала "циничным попранием нравственных и гражданских норм".