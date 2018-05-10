В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в незаконные акции

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Рассмотрение дел о таких правонарушениях станет "исключительной компетенцией судей", указано в проекте. Протоколы будут составлять полицейские.
Отмечается, что инициатива призвана предупредить участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.
"Политическая эксплуатация "
В прошлом году спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить участие несовершеннолетних в протестных акциях, особенно несанкционированных. По ее мнению, подростки "не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения". Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции она назвала "циничным попранием нравственных и гражданских норм".