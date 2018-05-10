Большинство жителей России уверены, что ее в мире уважают, показал опрос

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают, что Россию в мире уважают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Так, на вопрос социологов: "Как, по вашему мнению, Россию в мире уважают или не уважают?" положительно ответили 74% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 16%, еще 11% затруднились ответить.

Исследователи также просили респондентов ответить на вопрос, боятся ли, по их мнению, Россию в мире. Большинство участников опроса (82%) считают, что Россию боятся, иное мнение высказали 11%, еще 8% не смогли ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 28 и 29 апреля в 53 регионах среди 1,5 тысячи респондентов.