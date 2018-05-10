СМИ: в городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россияне не смогут жарить шашлыки в городах проведения Чемпионата мира по футболу-2018 из-за особого противопожарного режима, обеспечивать который будут власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. Об этом сообщают "Известия", в распоряжение которых попал документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова.

Особый режим введут на время проведения первенства. В соответствии с ним гражданам будет запрещено разводить костры и сжигать траву. Конкретные меры безопасности предстоит утверждать муниципальным властям. По данным "Известий", большинство таких мер предполагает в том числе и запрет на использование мангалов.

Штрафы за нарушения правил для физических лиц составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч.

"Известия" связались с департаментом лесного хозяйства Нижегородской области, в котором заявили о том, что в регионе уже введен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено готовить еду на углях и в лесах, и в населенных пунктах.

В администрации Волгоградской области добавили, что в этот период также запрещено сжигать мусор, а собственники и арендаторы земельных участков обязаны очищать территорию от опавших листьев и сухой травы.

В администрации Краснодарского края рассказали о том, что за соблюдением особого режима будут следить не только сотрудники МЧС, но и "добровольные пожарные и активные граждане".

Другие регионы пока не предоставили комментариев по поводу особого противопожарного режима.