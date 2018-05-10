В Госдуме предложат расширить действие "закона Димы Яковлева"

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Все фракции в Госдуме РФ в четверг предложат расширить действие закона Димы Яковлева на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России, заявил первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Группа коллег, представляющих четыре все фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России – закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы РФ", — сказал Исаев журналистам.

Политик пояснил, что речь идёт о юридических и физических лицах.

"В данном случае идёт речь о том…, когда есть очевидный факт вмешательства иностранных организаций, людей, даже государственных институтов в выборы в РФ, то есть натаскивание вполне конкретных кандидатов, оказание информационной помощи и иные, более жёсткие формы вмешательства", — заявил Исаев.

В декабре 2012 года Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.