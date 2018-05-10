Более десяти миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более десяти миллионов человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" по всей России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", — сообщила представитель ведомства.

В столице акция побила рекорд: по словам собеседника агентства, в шествии приняли участие более миллиона человек.

По данным МВД, в Санкт-Петербурге число участников шествия также превысило миллион человек.

В столице в акции приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

По всему миру

Акция "Бессмертный полк" проходила не только в городах России, но и по всему миру. Одним из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах — в нем приняли участие более четырех тысяч человек. Всего акция прошла в 11 городах Греции.

В Лондоне более двух тысяч человек почтили память своих предков и всех воинов, одержавших победу над фашизмом. В британской столице акция проходила третий год подряд. В Вене шествие собрало 800 участников.

В Эстонии наиболее массовым стало шествие в Таллине — в нем приняли участие несколько сотен человек. Также шествия прошли в Нарве, Силлаямэ и Калласте.

В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек. Перед колонной двигались байкеры из сербского отделения "Ночных волков".

Не остался в стороне и Берлин. На шествие, которое проходит здесь в четвертый раз подряд, пришло несколько сотен человек. Акция проходила по маршруту от Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен.

Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проходит по всему миру, в том числе в десятках городов Израиля.