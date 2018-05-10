Более десяти миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Более десяти миллионов человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" по всей России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", — сообщила представитель ведомства.
В столице акция побила рекорд: по словам собеседника агентства, в шествии приняли участие более миллиона человек.
По данным МВД, в Санкт-Петербурге число участников шествия также превысило миллион человек.
В столице в акции приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.
По всему миру
Акция "Бессмертный полк" проходила не только в городах России, но и по всему миру. Одним из самых массовых шествий за пределами России состоялось в Афинах — в нем приняли участие более четырех тысяч человек. Всего акция прошла в 11 городах Греции.
В Лондоне более двух тысяч человек почтили память своих предков и всех воинов, одержавших победу над фашизмом. В британской столице акция проходила третий год подряд. В Вене шествие собрало 800 участников.
В Эстонии наиболее массовым стало шествие в Таллине — в нем приняли участие несколько сотен человек. Также шествия прошли в Нарве, Силлаямэ и Калласте.
В столице Сербии Белграде в акции поучаствовали около четырех тысяч человек. Перед колонной двигались байкеры из сербского отделения "Ночных волков".
Не остался в стороне и Берлин. На шествие, которое проходит здесь в четвертый раз подряд, пришло несколько сотен человек. Акция проходила по маршруту от Бранденбургских ворот до мемориала павшим воинам в парке Тиргартен.
Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проходит по всему миру, в том числе в десятках городов Израиля.
9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык.
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.