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Общество

"Он увидел дорогу к сверхобществу". Россия вспоминает Александра Зиновьева

08:0010.05.2018
(обновлено: 08:13 10.05.2018)
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© REUTERSРусский философ Александр Зиновьев на пресс-конференции. Архивное фотоРусский философ Александр Зиновьев на пресс-конференции. Архивное фото
© REUTERS

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В России вспоминают русского философа Александра Зиновьева, скончавшегося 12 лет назад, 10 мая 2006 года. Мыслитель критиковал и советскую систему, и противостоявший ей либерализм Запада, а в поздние годы создал учение о сверхобществе, которое использует непрямое принуждение, чтобы заставить человека выполнять свою волю. Судьбоносные перемены, по мнению интеллектуала, приходятся на наши дни. Почитатели Зиновьева 10 мая 2018 года проведут торжественное мероприятие, посвященное его памяти: откроют в московской школе "2101 постоянную мемориальную экспозицию, которая получит имя "Зиновьевская".

Напрямик против течения

Философ Александр Зиновьев считал себя социологом, прославился как писатель, а прожил жизнь оппозиционера — сначала сталинской системе, затем брежневскому СССР, перестройке, ельцинской России и в последние годы — западному миру. Столкновение критического ума мыслителя и общественных реалий, в которых он находился, привело к созданию сатирических произведений, самое знаменитое из которых "Зияющие высоты". В этих произведениях Зиновьев выступил как критик поздней коммунистической системы, руководители которой изгнали его из СССР. Однако в сообществе диссидентов-невозвращенцев бывший профессор логики не нашел себя.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПолитолог Дмитрий Куликов на заседании Зиновьевского клуба в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Политолог Дмитрий Куликов на заседании Зиновьевского клуба в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

"Я думаю, что, как всякий крупный мыслитель, он не был понят современниками или же, вернее, они оценивали его неверно. Иногда о Зиновьеве говорили как об антикоммунисте, но в действительности это было не так. Он не был, как большинство антисоветчиков, типичным западным либералом. Наоборот, пришло время, и он представил в своих книгах довольно жесткую критику западного общества", — рассказал в интервью РИА Новости участник Зиновьевского клуба, политолог и публицист Дмитрий Куликов.

Зиновьев оказался сторонником иного, или улучшенного, социализма, основанного на выбранных крайне левыми в начале XX века базовых посылах: позитивизме, атеизме, эгалитаризме, стремлении к справедливости. Результат советского строительства в СССР не устроил Зиновьева, но и западная либеральная модель, отрицающая эти принципы, не пришлась ему по душе.

Против "глобального человейника"

В 1999 году философ предпринимает неожиданный шаг: будучи уже пожилым и больным человеком, он возвратился в Россию, еще не успевшую оправиться от последствий кризиса 1998 года. К этому времени оформляется и его разрыв с российскими либералами, начавшийся несколькими годами ранее с критики перестройки. Зиновьев, которого в конце 1990-х часто приглашали на телевидение, воспользовался этим, чтобы публично порвать со сторонниками ельцинских реформ, все еще принимавших его за своего.

Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Ольга Зиновьева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Зиновьев и реальность планируемой истории
К этому времени Зиновьев — последовательный критик западного пути развития, для описания которого он охотно придумывает новые слова и понятия: "глобальный человейник" и "западнизм". В своих книгах мыслитель предупреждает о наступлении сверхобщества, незаметно подменяющего собой сложившиеся ранее социальные структуры. В глобализующемся мире, учил Зиновьев, прежние понятия не имеют смысла. Тоталитарная природа обществ XX века меняет форму, но сохраняет содержание: современные люди погружаются в мир, природу которого, в отличие от времен Советского Союза, даже не в состоянии ухватить.

На этом фоне пафос размышлений Зиновьева становился все более просоветским. "Он проникся убеждением, что СССР завершил свое существование преждевременно, что он не исчерпал себя, а был убит партийной номенклатурой, состоявшей из предателей или, говоря другими словами, просто оказавшейся не на высоте своей исторической задачи, не совладавшей с тем грузом, который ей выпало нести", — резюмирует развитие зиновьевской мысли Куликов.

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкПисатель Александр Зиновьев выступает на пресс-конференции в Центральном доме журналистов
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Писатель Александр Зиновьев выступает на пресс-конференции в Центральном доме журналистов
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