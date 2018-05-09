Более десяти миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В акции "Бессмертный полу" по всей России приняли участие более десяти миллионов человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек", — сказала представитель ведомства.

В шествии в Москве приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

По словам собеседника агентства, акция в столице собрала рекордное количество участников — более миллиона человек.

Волк также рассказала, что в шествии в Петербурге также приняли участие более миллиона россиян.

Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проходит по всему миру, в том числе в десятках городов Израиля.