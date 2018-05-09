Более десяти миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В акции "Бессмертный полу" по всей России приняли участие более десяти миллионов человек, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
В шествии в Москве приняли участие президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.
По словам собеседника агентства, акция в столице собрала рекордное количество участников — более миллиона человек.
Волк также рассказала, что в шествии в Петербурге также приняли участие более миллиона россиян.
Акция "Бессмертный полк" — шествие, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проходит по всему миру, в том числе в десятках городов Израиля.