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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Дмитрий Петрович Сыркашев, который сегодня вместе с Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал РЕН ТВ об инциденте с охраной.

По завершении парада Победы, когда Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Сербии Александром Вучичем шел с Красной площади на памятную церемонию к Могиле Неизвестного Солдата, ветеран попытался подойти к нему и пожать руку. Ему преградили дорогу сотрудники ФСО, но президент России вмешался в ситуацию и пригласил ветерана пройти вместе с ним.

Дмитрий Петрович отметил, что во время парада сидел за спиной Владимира Путина.

"Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны. Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед", — рассказал ветеран.

Путин и тот самый ветеран, которого пыталась не пропустить охрана pic.twitter.com/ubMSab6BJ0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

​В Кремле назвали произошедшее сегодня утром случайностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент обратил внимание на необходимость исключения подобных ситуаций в будущем.

Генерал-майор Дмитрий Петрович Сыркашев — кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга.