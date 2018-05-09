"Лохматый полк": в Калининграде напомнили о подвигах собак на войне

КАЛИНИНГРАД, 9 мая — РИА Новости, Евгения Римко. Более 30 собак – овчарок, доберманов, хаски, лабрадоров — в обмундировании со своими хозяевами в военной форме маршируют в одной колонне к памятному знаку героям-комсомольцам, погибшим при штурме Кенигсберга, в калининградском парке Южном. Своей акцией организаторы "Лохматого полка" напоминают всем, какой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне внесли четвероногие.

"Патриотизм в детях перестает расти. Мы, гражданские люди, создали отряд, тренировались, провели шесть тренировок — ходили строем, общались, социализировались, как видите, у нас собаки между собой не конфликтуют. И вот сегодня, в День Победы, мы собрались почтить память кинологов и их собак", — рассказала РИА Новости инициатор акции "Лохматый полк" Екатерина Карамарина.

Она рассказала, что подобные акции проводятся и в других российских городах: Курске, Омске, Казани. Мопсов, тойтерьеров и собак прочих декоративных пород в полк не принимают: их места — "в зрительном зале". К участию допускаются только собаки служебных пород или большие дворняги. Дисциплина и уравновешенный характер, социализированность и неагрессивность приветствуется.

"Второй наш посыл – показать, что собакой нужно заниматься. Есть воспитанные хозяева, у которых воспитанные собаки. Ну и самое главное – не забывать за своими собаками убирать", — продолжает Карамарина.

Колонна под аплодисменты зрителей проходит по центральной аллее парка к памятному знаку. Владельцы возлагают цветы к стеле погибшим комсомольцам, а собаки демонстрируют фрагмент боевых действий: как четвероногие фронтовики вытаскивают с поля боя раненых. После этого они становятся доступными для общения.

"Наша Эльза по жизни санитарка, в нашем приюте она ухаживает за кошками. Если чувствует, что какой-то из них плохо, не отходит, греет, облизывает", — рассказывает про своего друга представитель приюта "Дом для одиноких кошек" Юлия Супрунова.

© РИА Новости / Евгения Римко Участники акции, посвященной собакам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, в Калининграде. 9 мая 2018 © РИА Новости / Евгения Римко Участники акции, посвященной собакам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, в Калининграде. 9 мая 2018

Неоценимый вклад



Самый знаменитый пес-участник Великой Отечественной войны овчарка Джульбарс – единственная собака, удостоенная боевой награды. За успешное выполнение боевого задания в марте 1945 Джульбарса наградили медалью "За боевые заслуги". Он обнаружил в войну почти 7,5 тысячи мин и снарядов, неоднократно участвовал в разминированиях зданий.

Известный факт: на параде Победы раненого пса, который не мог передвигаться самостоятельно, офицер нес на руках по приказу Иосифа Сталина на его же, сталинском, кителе. Уже в послевоенном 46-м году Джульбарс снялся в фильме "Белый клык" по роману Джека Лондона.

"В войне около 60 тысяч собак. Только по официальным данным, во время Великой Отечественной войны собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых, уничтожили 300 вражеских танков, проложили 8 тысяч километров телефонного провода", — рассказала руководитель кинологических клубов региона Мария Набиева.

Планы на будущее



Инициатор акции Екатерина Карамарина хотела, чтобы собак увидели как можно больше калининградцев. Сначала писала запросы о том, чтобы питомцы приняли участие в военном параде на главной площади, получила отказ. Потом пыталась договориться, чтобы собаки прошли после шествия "Бессмертного полка". Эта идея вызвала бурные дискуссии в соцсетях. Кто-то идею поддержал, но основная часть комментаторов посчитали, что участие собак в строю людей с фотографиями погибших родственников или героев, прошедших войну, по крайней мере, неуместно, и даже кощунственно.

Споры перенесли на площадку региональной общественной палаты, которая в этом году запретила прохождение собак после "Бессмертного полка". Однако областной совет ветеранов пообещал оказать содействие в том, чтобы самые подготовленные животные смогли принять участие в параде Победы на следующий год.