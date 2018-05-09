В шествии "Бессмертного полка" в Твери приняли участие 33 тысячи человек

В шествии Бессмертного полка в Твери приняли участие 33 тысячи человек

В шествии Бессмертного полка в Твери приняли участие 33 тысячи человек

ТВЕРЬ, 9 мая — РИА Новости. Общественная акция "Бессмертный полк" прошла в Тверской области в четвертый раз, в шествии приняли участие 33 тысячи человек, в том числе губернатор области Игорь Руденя, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом", — поздравил ветеранов и участников акции глава региона.

Он добавил, что "важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят историческую память: ведут поисковую работу и стоят в строю "Бессмертного полка".

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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