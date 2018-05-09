Почти 2,7 тысячи жителей Ростовской области получат выплату к Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая – РИА Новости. Почти 2,7 тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ростовской области получат единовременную выплату к Дню Победы, сообщает правительство региона.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и будет проводиться отделением пенсионного фонда области в соответствии с указом президента России

"Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами", — говорится в сообщении.

Специально обращаться в пенсионный фонд для получения средств не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных фонда.

В День Победы в Ростове-на-Дону проходят праздничные мероприятия с участием ветеранов. Утром они стали свидетелями военного парада на главной площади региона. Вслед за боевыми порядками пехоты и техники Южного военного округа на Театральную площадь вышла колонна "Бессмертного полка".

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, который также прошел в ее рядах с портретом деда, в шествии в Ростове приняли участие более 100 тысяч человек, а во всей области – свыше 200 тысяч.