Песков назвал случайностью инцидент с ветераном и охраной Путина‍

Президент РФ Владимир Путин на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случайностью инцидент с ветераном на Красной площади, которого оттолкнула охрана Владимира Путина.

Путин и тот самый ветеран, которого пыталась не пропустить охрана pic.twitter.com/ubMSab6BJ0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 мая 2018 г.

Во время перехода Путина с Красной площади в Александровский сад на церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены произошел небольшой инцидент. Охрана, обеспечивающая безопасность президента, оттолкнула ветерана, который пытался пройтись рядом с главой государства. Путин, обратив внимание на эту ситуацию, подошел к ветерану и пригласил его на церемонию возложения венка.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, президент, заметив произошедшее, пожал руку ветерану и пригласил его возложить цветы.