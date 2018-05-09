Путин вступился за ветерана, которого после парада попыталась увести охрана

Президент РФ Владимир Путин на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин на военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Небольшой инцидент произошел после окончания парада Победы в Москве. Когда президент Владимир Путин шел с Красной площади на церемонию возложения венка к Могиле неизвестного солдата, к нему захотел подойти спустившийся с трибуны ветеран.

Пожилому мужчине преградили путь сотрудники ФСО и попытались увести его. Однако Путин обратил на это внимание и вмешался в ситуацию.

Он подошел к ветерану, пожал ему руку и пригласил его пройти в Александровский сад.

Путь они продолжили уже вместе.