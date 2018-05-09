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Общество

На Красной площади в Москве начался парад Победы

Сюжет:
День Победы - 2018 (73)
10:0809.05.2018
(обновлено: 10:17 09.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. 9 мая 2018Президент России Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов начался на Красной площади в Москве, в нём принимают участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает парад на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Михаил Озерский
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На параде присутствуют премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые прибыли на Красную площадь вместе с президентом России Владимиром Путиным. На груди у лидеров прикреплены Георгиевские ленты.

Впервые в параде участвуют новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотники "Корсар" и "Катран", а также пара истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

В начале парада под музыку песни Александра Александрова "Священная война" военнослужащие батальона почётного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг России и Знамя Победы.

Парад принимает министр обороны России Сергей Шойгу, который выедет на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в открытом представительском автомобиле марки "ЗиЛ". Навстречу ему в таком же автомобиле направится командующий парадом — главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. После доклада командующего министру о готовности войск оба военачальника проведут совместный объезд строя пеших расчетов.

Пешие колонны

После объезда Шойгу доложит президенту России, верховному главнокомандующему Вооружёнными силами России Владимиру Путину о готовности войск. Верховный главнокомандующий произнесет торжественную речь и объявит минуту молчания. После этого на главной площади страны начнется торжественный марш.

Празднование Дня Победы во Владивостоке. 9 мая 2018
© РИА Новости / Александр Земляниченко
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"Впервые в параде на Красной площади участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции", — рассказали в Минобороны.

Также в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Грозная техника

После прохождения торжественного марша по Красной площади проедет военная техника. "На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", — рассказали в Минобороны.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роботизированный комплекс "Уран-9" на генеральной репетиции военного парада на Красной площади

Как уточнили в военном ведомстве, машины, которые представлены на Параде Победы, прошли боевые испытания в Сирии. Так, "Уран-6", предназначенный для разминирования местности, и "Уран-9" — для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя, отлично показали себя в ходе борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Также на Красной площади появятся армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". Также в состав колонны включены реактивная система залпового огня "Смерч", защищённый бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль".

Ветеран Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме того, в состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун".

Также в параде примут участие танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2".

Асы с "Кинжалом"

В этом году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве

В прошлом декабре "Кинжалы" заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, отметил глава государства. Заместитель министра обороны Юрий Борисов позднее сообщил, что ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. При этом уже десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил Борисов.

Парад Победы на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года
© РИА Новости /
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Помимо этого в параде примут участие самолёты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

"Полёты армейской авиации пройдут на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота пролёта составит от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час", — уточнили в Минобороны.

Для выполнения полётов авиации на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

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10:13
09.05.2018
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lyuda.terenteva.55
С Днём Великой Победы, РОССИЯ!!! Мощно и красиво!! Гордимся!!
10:16
09.05.2018
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