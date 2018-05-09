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Общество

Лагерь в суздальском монастыре: как в СССР содержали военнопленных

Сюжет:
День Победы - 2018 (73)
09:2809.05.2018
(обновлено: 09:29 09.05.2018)
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© РИА Новости / Марина ЛуковцеваФото из экспозиции Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой историиФото из экспозиции Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории
© РИА Новости / Марина Луковцева

СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 9 мая — РИА Новости, Марина Луковцева. Немецкие военнопленные, доставленные в суздальский лагерь НКВД №160 весной 1943 года, наотрез отказались идти мыться, потому что боялись, что в отместку за фашистские зверства их вместо бани отправят в газовые камеры. Однако узников не только не собирались убивать, но и внимательно относились к их здоровью.

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Корреспондент РИА Новости побывал в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, где располагался этот лагерь, №160, и узнал, что даже если бы немецкое командование исключило пытки и поток бессмысленных убийств, о которых свидетельствуют многочисленные исторические документы, их концлагеря для советских граждан и военнопленных вряд ли приблизились бы по условиям содержания к российским.

Монастырь-тюрьма

К расписным сводам Спасо-Преображенского собора, главного храма Спасо-Евфимиевого монастыря в Суздале, возносятся звуки "Благовеста" и, кажется, дальше по солнечным лучам поднимаются в ясное весеннее небо. Восторг от сочетания профессионального исполнения духовных песнопений и красоты бережно восстанавливаемых реставраторами фресок испытают здесь не только православные верующие, но и любой человек, не чуждый искусству.

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Трудно представить, что 75 лет назад здесь раздавалась немецкая речь, и вместо церковной утвари стояли двухъярусные нары. Именно в здании собора в годы Великой Отечественной войны размещались пленные немецкие офицеры…

За свою без малого семивековую историю Спасо-Евфимиев монастырь неоднократно становился местом заключения. Со второй половины 18-го столетия здесь под "вывеской" тюрьмы для умалишенных до 1905 года содержали политических заключенных. С 1923 по 1939 годы на территории закрытого монастыря учредили политизолятор, а позже — Суздальский лагерь особого назначения, сокращенно "СЛОН", где, в том числе, сидел директор Библиотеки имени В.И. Ленина Владимир Невский.

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Летом 1940 года в Суздаль отправили интернированных чехословаков, из числа которых через год был сформирован отряд, воевавший в Великой Отечественной на стороне Советского Союза. В конце июля 1941 года сюда доставили 1967 поляков, которых уже в сентябре направили в военные формирования для участия в боевых действиях против Германии и ее союзников. А в декабре того же года в Спасо-Евфимиевом монастыре был создан фильтрационный лагерь НКВД для проверки бежавших с Западного и Калининского фронтов советских военных. После проверки они отправлялись в штрафные батальоны на фронт "смывать позор кровью".

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваСпасо-Преображенский собор, где содержались пленные немецкие офицеры
© РИА Новости / Марина Луковцева
Спасо-Преображенский собор, где содержались пленные немецкие офицеры

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По словам научного сотрудника Владимиро-Суздальского музея-заповедника Андрея Бабакова, после разгрома немцев и их союзников под Сталинградом встал вопрос о размещении взятых в плен свыше 90 тысяч человек, одним из мест размещения определили находившийся в ведении НКВД суздальский лагерь №160, который был готов принять около трех тысяч человек.

"И в начале марта 1943 года суздальцы встретили колонны пленных, которые шли к месту своего заключения. Обычно привозили их во Владимир поездом. И далее пешком около 40 километров они следовали к месту заключения", — уточнил Бабаков.

Местные жители, согласно сохранившимся свидетельствам, ожидали встретить свирепые, перекошенные ненавистью и жестокостью лица убийц – таких, какими они привыкли видеть фашистов на советских агитплакатах, а увидели изможденных, оборванных людей, некоторых из которых находилось на грани жизни и смерти.

"Представляете, это же война. На тот момент многие недоедали, но старались помочь. Конвоиры даже отгоняли сочувствующих от колонны, запрещали передавать еду. Но не все, конечно, были так настроены к врагам", — рассказал Бабаков. В подтверждение своих слов он привел цитату из воспоминаний бывшего военнопленного суздальского лагеря младшего лейтенанта итальянской армии Уго Спакамонти, который спустя полвека после окончания войны, в 1993 году, приезжал сюда: "Хотелось бы поблагодарить всех тех женщин, которые, когда мы находились в маршах "давай-давай", давали нам кусок хлеба с риском для себя".

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Итальянских военных в суздальском лагере, по данным Бабакова, было большинство, но, помимо них, содержались также немцы, австрийцы, венгры и румыны, а также небольшое количество испанцев — военнослужащих знаменитой "Голубой дивизии", которых взяли в районе Новгорода и Ленинграда. Для представителей каждой национальности отводилось свое помещение.

"К примеру, в экспозиции "Суздальская тюрьма" в здании 1829 года находились военнопленные румыны и венгры. Здесь поставили двухъярусные нары, как и в остальных помещениях. В зданиях Братского корпуса разместили итальянцев. В Спасо-Преображенском соборе были немцы. Речь только об офицерском составе. Для солдат вдоль стен монастыря, с внутренней стороны, конечно, были выстроены бараки", — уточнил Бабаков, добавив, что в общей сложности за все время существования в монастыре лагеря для военнопленных — с марта 1943 года по 3 июля 1946 года — здесь побывало 5381 человек.

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваСпасо-Евфимиев монастырь в Суздале
© РИА Новости / Марина Луковцева
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале

В соответствии с конвенцией

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© РИА Новости / Михаил Озерский
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"Когда доставили военнопленных, завшивевших и грязных, то перед размещением их нужно было отмыть, потому что вошь, как известно, переносчик многих болезней, в том числе тифа. И когда их повели в баню, они наотрез отказались идти мыться, потому что знали о применении немцами газовых камер и подумали, что их тоже в отместку умертвят. Но в конечном итоге они были вымыты", — сообщил Бабаков.

Несмотря на все принятые меры, по информации научного сотрудника музея, эпидемии тифа в монастыре все-таки миновать не удалось. Переболели многие, в том числе 42 человека из лагерного медперсонала, включая начальника лагеря. От болезни умерло 819 военнопленных, из них 643 итальянца, которых похоронили на территории Суздаля. Погибшим в Спасо-Евфимиевом монастыре от тифа итальянским военнопленным в 1992 году установили памятник, на открытие которого приезжал президент Италии.

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"Что касается содержания пленных, нужно отметить, что приказом НКВД за номером 00683 от 10 апреля 1943 года им были определены нормы питания. Хлеб ржаной — 600 граммов в сутки, а также крупы, макароны, мясо — 30 граммов, рыба — 50 граммов, а еще овощи, специи, соль, сахар. И 200-граммовый кусок хозяйственного мыла на месяц. Такое питание, наверное, было сравнимо с санаторно-курортным в годы войны, поэтому содержание военнопленных было очень приличным", — отметил ученый.

По информации Бабакова, военнопленные привлекались к работам исключительно на добровольной основе. "Например, их вывозили в близлежащие колхозы на уборку урожая, заготовку дров. За это они получали определенную плату в виде прибавки к рациону. Румынские военнопленные завели здесь огородик. Итальянцы были прекрасными поварами и работали на кухне. Жители села Чернижа удивлялись, что они готовят лягушек", — сказал он.

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваФото из экспозиции "Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории"
© РИА Новости / Марина Луковцева
Фото из экспозиции "Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории"

Подкова на счастье

Участники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Для пленных в монастыре были созданы библиотека, концертный зал, в котором они могли заниматься творчеством. Они организовали хор, ансамбль — им предоставили музыкальные инструменты. Как для католиков, так и для лютеран здесь была создана возможность совершать богослужения. В частности есть упоминание, что в Успенской трапезной церкви совершались католические мессы, а в одной из круглых башен монастыря лютеране совершали службу", — отметил Бабаков.

Дочь работавшей здесь переводчицы Мила Аносова, чьи рассказы сохранены сотрудниками музея, вспоминала: "Чтобы занять время, с наступлением весны 1944 года итальянцы начали высаживать цветы близ корпусов. По утрам большинство пленных делали регулярно гимнастические упражнения. К лету была сформирована футбольная команда, которая играла против венгров. Матчи шли посередине двора монастыря при большом скоплении болельщиков с той и другой стороны. Кроме поклонников футбола, среди итальянских офицеров были любители живописи и музыки. Помню, что столовая, где они обедали, была необыкновенно красиво расписана южными цветами и пейзажами".

"У итальянцев даже сложилась традиция вешать на входе в камеру подкову на счастье", — подметил необычную деталь ученый.

© РИА Новости / Марина ЛуковцеваСпасо-Евфимиев монастырь в Суздале
© РИА Новости / Марина Луковцева
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале

Фельдмаршал Паулюс в Суздале

Ветеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай)
© РИА Новости / Евгения Римко
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В мае 1943 года в суздальский лагерь-монастырь доставили Фридриха Паулюса, взятого под Сталинградом, рассказал Бабаков. Несмотря на то, что звание фельдмаршала Паулюсу было дано для того, чтобы он не сдался в плен (в радиограмме Гитлера говорилось: "Еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен"), Паулюс, понимая всю безвыходность положения, сдался.

"Он жил отдельно от остальных пленных, в меблированной комнате. С персоналом лагеря вел себя корректно и вежливо, без тени заносчивости. Хотя поведение некоторых в этом смысле разительно отличалось — они выдвигали претензии, требовали к себе особого внимания и даже почтения. Были и откровенные нацисты, которые отказывались сотрудничать, вели себя высокомерно", — поведал Бабаков.

Когда Паулюс находился в монастыре, в июле 1943 года сюда приехал Вильгельм Пик, будущий первый президент Германской демократической республики. Тогда формировался национальный антифашистский комитет "Свободная Германия", в котором объединялись офицеры немецкой армии.

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"В офицерской среде все по-разному относились к этой организации. Многие считали ее членов предателями, нарушившими присягу. И Пику пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Паулюса вступить в союз. Его удалось уговорить лишь спустя полтора года. Паулюс имел авторитет в верхушке немецкого командования, потому вступление фельдмаршала в антигитлеровское движение могло склонить на его сторону значительное число высокопоставленных офицеров", — пояснил научный сотрудник музея.

По данным Бабакова, в Суздале Паулюс находился в течение двух месяцев. В дальнейшем, так как существовала угроза диверсии — боялись, что немецкого фельдмаршала могут выкрасть, его перевели вглубь страны, в лагерь для военнопленных в селе Чернцы Ивановской области.

© РИА Новости . Марина ЛуковцеваНаучный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника, хранитель экспозиции "Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории" Андрей Бабаков
© РИА Новости . Марина Луковцева
Научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника, хранитель экспозиции "Суздальская тюрьма. Летопись двухвековой истории" Андрей Бабаков

Экспозиция пополняется

Летом 1946 года суздальский лагерь №160 был ликвидирован в связи с репатриацией военнопленных.

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"Некоторые военнопленные в дальнейшем заняли высокие посты. Например, Джакомо Дуззини стал в 90-е годы мэром итальянского города Клес. Он был инициатором создания общества Клес — Суздаль и дальнейшего установления дружеских отношений между городами", — рассказал Бабаков.

По его словам, многие итальянцы с удовольствием посещают экспозицию, посвященную пребыванию в монастыре военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Будто в подтверждение его слов откуда-то выныривает небольшая группа говорящих на итальянском женщин – они изучают книгу памяти, куда занесены поименно все их земляки, погибшие в заключении, расспрашивают о чем-то сопровождающего, вглядываются в экспонаты выставки.

Перед прощанием Бабаков достает из портфеля стопку бумаг. Поясняет, что хранилище музея до сих пор пополняется новыми артефактами, и зачитывает сопроводительное письмо, написанное итальянкой Паолой Фумагалли, дочерью одного из бывших узников суздальского лагеря.

"Передала во Владимиро-Суздальский музей-заповедник дневник отца Эрмана Фумагалли, который находился в плену с осени 1942 года по март 1943 года. Записи на итальянском языке, мы теперь займемся переводом. При беглом осмотре было найдено название города "Суздаль". Здесь, видите, как интересно. Он находился с осени 1942 года. По официальным сведениям, пока речь идет о размещении иностранных военнопленных с марта 1943 года. Но дождемся перевода. Вероятно, это позволит получить новые факты", — предвкушая исследовательскую удачу, поделился Бабаков.

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