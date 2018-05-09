Лагерь в суздальском монастыре: как в СССР содержали военнопленных

СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 9 мая — РИА Новости, Марина Луковцева. Немецкие военнопленные, доставленные в суздальский лагерь НКВД №160 весной 1943 года, наотрез отказались идти мыться, потому что боялись, что в отместку за фашистские зверства их вместо бани отправят в газовые камеры. Однако узников не только не собирались убивать, но и внимательно относились к их здоровью.
Монастырь-тюрьма
К расписным сводам Спасо-Преображенского собора, главного храма Спасо-Евфимиевого монастыря в Суздале, возносятся звуки "Благовеста" и, кажется, дальше по солнечным лучам поднимаются в ясное весеннее небо. Восторг от сочетания профессионального исполнения духовных песнопений и красоты бережно восстанавливаемых реставраторами фресок испытают здесь не только православные верующие, но и любой человек, не чуждый искусству.
За свою без малого семивековую историю Спасо-Евфимиев монастырь неоднократно становился местом заключения. Со второй половины 18-го столетия здесь под "вывеской" тюрьмы для умалишенных до 1905 года содержали политических заключенных. С 1923 по 1939 годы на территории закрытого монастыря учредили политизолятор, а позже — Суздальский лагерь особого назначения, сокращенно "СЛОН", где, в том числе, сидел директор Библиотеки имени В.И. Ленина Владимир Невский.
Спасибо русским женщинам
"И в начале марта 1943 года суздальцы встретили колонны пленных, которые шли к месту своего заключения. Обычно привозили их во Владимир поездом. И далее пешком около 40 километров они следовали к месту заключения", — уточнил Бабаков.
Местные жители, согласно сохранившимся свидетельствам, ожидали встретить свирепые, перекошенные ненавистью и жестокостью лица убийц – таких, какими они привыкли видеть фашистов на советских агитплакатах, а увидели изможденных, оборванных людей, некоторых из которых находилось на грани жизни и смерти.
"Представляете, это же война. На тот момент многие недоедали, но старались помочь. Конвоиры даже отгоняли сочувствующих от колонны, запрещали передавать еду. Но не все, конечно, были так настроены к врагам", — рассказал Бабаков. В подтверждение своих слов он привел цитату из воспоминаний бывшего военнопленного суздальского лагеря младшего лейтенанта итальянской армии Уго Спакамонти, который спустя полвека после окончания войны, в 1993 году, приезжал сюда: "Хотелось бы поблагодарить всех тех женщин, которые, когда мы находились в маршах "давай-давай", давали нам кусок хлеба с риском для себя".
"К примеру, в экспозиции "Суздальская тюрьма" в здании 1829 года находились военнопленные румыны и венгры. Здесь поставили двухъярусные нары, как и в остальных помещениях. В зданиях Братского корпуса разместили итальянцев. В Спасо-Преображенском соборе были немцы. Речь только об офицерском составе. Для солдат вдоль стен монастыря, с внутренней стороны, конечно, были выстроены бараки", — уточнил Бабаков, добавив, что в общей сложности за все время существования в монастыре лагеря для военнопленных — с марта 1943 года по 3 июля 1946 года — здесь побывало 5381 человек.
В соответствии с конвенцией
Несмотря на все принятые меры, по информации научного сотрудника музея, эпидемии тифа в монастыре все-таки миновать не удалось. Переболели многие, в том числе 42 человека из лагерного медперсонала, включая начальника лагеря. От болезни умерло 819 военнопленных, из них 643 итальянца, которых похоронили на территории Суздаля. Погибшим в Спасо-Евфимиевом монастыре от тифа итальянским военнопленным в 1992 году установили памятник, на открытие которого приезжал президент Италии.
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По информации Бабакова, военнопленные привлекались к работам исключительно на добровольной основе. "Например, их вывозили в близлежащие колхозы на уборку урожая, заготовку дров. За это они получали определенную плату в виде прибавки к рациону. Румынские военнопленные завели здесь огородик. Итальянцы были прекрасными поварами и работали на кухне. Жители села Чернижа удивлялись, что они готовят лягушек", — сказал он.
Подкова на счастье
Дочь работавшей здесь переводчицы Мила Аносова, чьи рассказы сохранены сотрудниками музея, вспоминала: "Чтобы занять время, с наступлением весны 1944 года итальянцы начали высаживать цветы близ корпусов. По утрам большинство пленных делали регулярно гимнастические упражнения. К лету была сформирована футбольная команда, которая играла против венгров. Матчи шли посередине двора монастыря при большом скоплении болельщиков с той и другой стороны. Кроме поклонников футбола, среди итальянских офицеров были любители живописи и музыки. Помню, что столовая, где они обедали, была необыкновенно красиво расписана южными цветами и пейзажами".
"У итальянцев даже сложилась традиция вешать на входе в камеру подкову на счастье", — подметил необычную деталь ученый.
Фельдмаршал Паулюс в Суздале
"Он жил отдельно от остальных пленных, в меблированной комнате. С персоналом лагеря вел себя корректно и вежливо, без тени заносчивости. Хотя поведение некоторых в этом смысле разительно отличалось — они выдвигали претензии, требовали к себе особого внимания и даже почтения. Были и откровенные нацисты, которые отказывались сотрудничать, вели себя высокомерно", — поведал Бабаков.
Когда Паулюс находился в монастыре, в июле 1943 года сюда приехал Вильгельм Пик, будущий первый президент Германской демократической республики. Тогда формировался национальный антифашистский комитет "Свободная Германия", в котором объединялись офицеры немецкой армии.
По данным Бабакова, в Суздале Паулюс находился в течение двух месяцев. В дальнейшем, так как существовала угроза диверсии — боялись, что немецкого фельдмаршала могут выкрасть, его перевели вглубь страны, в лагерь для военнопленных в селе Чернцы Ивановской области.
Экспозиция пополняется
Летом 1946 года суздальский лагерь №160 был ликвидирован в связи с репатриацией военнопленных.
По его словам, многие итальянцы с удовольствием посещают экспозицию, посвященную пребыванию в монастыре военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Будто в подтверждение его слов откуда-то выныривает небольшая группа говорящих на итальянском женщин – они изучают книгу памяти, куда занесены поименно все их земляки, погибшие в заключении, расспрашивают о чем-то сопровождающего, вглядываются в экспонаты выставки.
Перед прощанием Бабаков достает из портфеля стопку бумаг. Поясняет, что хранилище музея до сих пор пополняется новыми артефактами, и зачитывает сопроводительное письмо, написанное итальянкой Паолой Фумагалли, дочерью одного из бывших узников суздальского лагеря.
"Передала во Владимиро-Суздальский музей-заповедник дневник отца Эрмана Фумагалли, который находился в плену с осени 1942 года по март 1943 года. Записи на итальянском языке, мы теперь займемся переводом. При беглом осмотре было найдено название города "Суздаль". Здесь, видите, как интересно. Он находился с осени 1942 года. По официальным сведениям, пока речь идет о размещении иностранных военнопленных с марта 1943 года. Но дождемся перевода. Вероятно, это позволит получить новые факты", — предвкушая исследовательскую удачу, поделился Бабаков.