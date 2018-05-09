Парад Победы в Москве. Онлайн-репортаж

- 09:08
- 09:06
На Дальнем Востоке прошли Парады Победы
Дальний Восток первым в России отметил 9 Мая торжественными парадами военных, прохождением новейших БТР и огнеметных систем "Солнцепек", а также многотысячными колоннами "Бессмертного полка".
- 09:04
Очевидцы засняли едущую технику.
Пусть пулемёты не строчат,— Сонча Барышева (@s_o_o_o_n_c_h_a) May 9, 2018
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!#ДеньПобеды #9Мая pic.twitter.com/bZhWJKTzyi
- 09:02
Генеральная репетиция парада прошла 6 мая. По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков "Терминатор", роботы. Авиация не пролетела над Москвой из-за низкой облачности.
По Красной площади проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран", которые впервые участвуют в параде", рассказали в Минобороны.