Парад Победы в Москве. Онлайн-репортаж

Пусть пулемёты не строчат,

И пушки грозные молчат,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть небо будет голубым,

Пусть бомбовозы по нему

Не прилетают ни к кому,

Не гибнут люди, города...

Мир нужен на земле всегда!#ДеньПобеды #9Мая pic.twitter.com/bZhWJKTzyi