Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в День Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Погода с переменной облачностью, без осадков и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду 9 мая, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 18-20 градусов, по области 17-22 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, погода в регионе обусловится влиянием погожего скандинавского антициклона, по периферии которого задуют свежие северо-восточные ветры. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.