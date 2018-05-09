МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Для ветеранов награды не только благодарность за их подвиги, но и напоминание о том, какой ценой досталась Победа. Но к некоторым героям Великой Отечественной войны ордена и медали шли долгие 70 лет. В одних случаях наградные листы терялись, в других — были перепутаны фамилии бойцов.

РИА Новости собрало истории ветеранов, которые спустя годы смогли отыскать в архивах документы и наконец-то повесить на лацкан пиджака долгожданные награды.

Спасенный подвиг

Житель хутора Пименово Ростовской области Алексей Павлович Тихомиров с войны пришел весь изрешеченный пулями, но без наград. Внучка ветерана удивлялась, как такое возможно. Ведь Алексей Павлович, наводчик пулемета 32-й Отдельной гвардейской механизированной бригады, в боях получил четыре ранения. Сквозь кожу головы до сих пор прощупывается осколок снаряда, коленная чашечка раздроблена, на спине следы от шрапнели. "Я все спрашивала у деда, точно ли его не награждали? Он лишь отмахивался: "Разве это так важно?" — вспоминает Людмила Малыхина.

© Фото из личного архива Алексея Тихомирова Ветеран Алексей Павлович Тихомиров получает долгожданную награду © Фото из личного архива Алексея Тихомирова Ветеран Алексей Павлович Тихомиров получает долгожданную награду

О военных буднях Алексей Павлович рассказывал крайне мало. Только 9 Мая после традиционных фронтовых ста грамм все время повторял: "Командира безумно жалко, такой хороший был человек". Что случилось, не говорил. О том, что в боях за освобождение Венгрии Алексей Павлович Тихомиров совершил подвиг, за который он награжден орденом Красной Звезды, в семье узнали случайно.

"У меня брат военный. Однажды он спросил, точно ли у дедушки нет наград? Как выяснилось, в базе данных военного архива он нашел приказ о награждении полного тезки нашего дедушки. Я в это особо не поверила, но решила проверить. Вбила его данные в строке поиска — и обомлела. Нашелся наградной лист, датированный 10 июня 1945 года. В нем все сходилось: и дата рождения дедушки, и номер дивизии, и место его призыва", — продолжает внучка ветерана.

О подвиге красноармейца Тихомирова в наградном листе сказано следующее: "На венгерской территории был смертельно ранен командир его расчета. Товарищ Тихомиров принял на себя командование и, залегши за пулеметом, сам отразил контратаку. Прямым попаданием мины пулемет был разбит, но тело пулемета осталось цело. Товарищ Тихомиров одним стволом без "станка" отбил еще две контратаки. В районе обстрела его пулемета насчитали восемь убитых гитлеровцев. Красноармеец Тихомиров достоин правительственной награды ордена Красной Звезды".

Людмила вспоминает: она тут же позвонила дедушке, чтобы уточнить, был ли он участником тех событий. Ветеран ответил утвердительно. "Я спросила, почему же он раньше не рассказывал нам об этом? А он сказал, что ничего героического в его поступке не было. Все так воевали", — передает она тот разговор.

Людмила Малыхина до сих пор не может объяснить, как получилось, что о награждении ее дед не знал. Предполагает, произошло это потому, что их бригаду постоянно перебрасывали с места на место. Сам Алексей Павлович до последнего противился тому, чтобы внучка начала процедуру обретения потерявшейся награды. "Мне по-прежнему сложно его понять. Человек совершил подвиг — и сам этого подвига стесняется. Все время говорил: "Ничего не надо, я ветеран, меня уважают — этого достаточно". Наверное, сказалось то воспитание, для советского человека было стыдно выпячивать себя, свой героизм. Многие, не поверите, даже прятали свои медали", — удивляется Малыхина.

© Фото из личного архива Алексея Тихомирова На награждение Тихомирова собрались все внуки и правнуки ветерана © Фото из личного архива Алексея Тихомирова На награждение Тихомирова собрались все внуки и правнуки ветерана

Но в военный архив в Подольске она все же написала. Первый ответ был отрицательным. Людмила не отступила: подключила командование Южного военного округа. Только после этого оригинал приказа о награждении Алексея Павловича Тихомирова орденом нашелся. Документ сейчас висит в рамке у него в комнате. Свой орден боец получил в 97 лет. Вручали награду в администрации Неклиновского района. "Когда дедушка взял в руки Звезду, заплакал как ребенок. Мы все плакали. Потом он по военной традиции обмыл: на дно железной кружки положили награду, залпом выпил все до дна, а орден поймал губами. Только в кружке вместо водки была минералка", — описывает Людмила Николаевна.

Сейчас Алексею Павловичу 98 лет. Говорить ему уже сложно, но вкуса к жизни он не потерял. В прошлом году, вспоминает внучка, даже на рыбалку ходил.

Два ордена в один день

Девяностосемилетний Василий Иванович Королев из Новосибирска в 1944 году своими глазами видел лист о награждении его орденом Красной Звезды. Будучи комсоргом батальона, он лично относил на подпись командиру документы. Но ту награду Королев получил только 73 года спустя — в июле 2017-го. Вместе с еще одной, о которой даже не догадывался.

Василия Королева призвали на фронт в декабре 1941 года. Ему было 19 лет. Через полгода он едва не погиб от ранения в голову — пуля прошла по касательной. "Отца задело очень серьезно, на несколько месяцев потерял речь", — рассказывает дочь Нина Малинина.

На всю жизнь у Василия Ивановича остались два шрама: на голове и на плече. И постоянные головные боли, снять лекарствами их нельзя. Пока раненый Королев восстанавливал здоровье в госпитале, в родное село на него пришла похоронка. "Я даже не представляю, что пережила бабушка, когда отец через полгода приехал домой на побывку как ни в чем не бывало", — хватается за голову дочь.

Про таких, как Василий Иванович, говорят: "Родился в рубашке". Но в его случае это не оборот речи, он действительно появился на свет в плодном пузыре. "Бабушка эту пленку высушила и хранила в сундуке — на удачу. В тот же сундук она и похоронку после возвращения сына домой положила", — рассказывает Нина Васильевна.

Вернулся на передовую Королев уже в состав Первого Украинского фронта. И почти сразу попал в окружение, из которого его батальон вырвался с боем. Именно за тот прорыв его в первый раз представили к награде — ордену Красной Звезды. В приказе значится: "В момент прорыва переднего края немцев в рядах наступающей пехоты своим личным примером увлекал бойцов и командиров батальонов. В этом бою товарищ Королев лично убил четырех немцев".

Однако героя тогда награда так и не нашла. Как объясняет дочь ветерана, его подразделение спешно перебросили на Второй Украинский фронт, затем, еще через несколько месяцев, развернули обратно на Первый. Документы о награждении, видимо, шли по пятам за красноармейцем, но так и не догнали его. А потом затерялись в архивах. "Нам, дочерям, он никогда не рассказывал о войне, видимо, жалел детскую психику. Но с мамой делился многим. Она после его рассказов все время плакала", — вспоминает Нина Малинина.

Второй раз Василия Ивановича представили к награде, тоже ордену Красной Звезды, уже за подвиг в Польше в июле 1944-го. Тогда Королев, как сказано в наградном листе, "при прорыве сильно укрепленной обороны противника в составе танкового десанта ворвался в расположение противника и создал там панику". А на следующий день "тов. Королев с автоматом и гранатой принимал активное участие в отражении контратаки, где был контужен…"

Как раз приказ о награждении этим орденом Королев сам носил на подпись командованию. Но и эта награда заблудилась. Возможно, предполагает дочь ветерана, из-за того, что через месяц после той атаки ее отца направили на учебу в Харьковское военное училище.

Нина Малинина говорит, что уже в мирное время Василий Иванович часто вспоминал о той неполученной награде: "Он не мог понять, почему орден так и не вручили, хотя документы были подписаны". Эти слова отца подтолкнули ее к поискам. Хотя изначально, признается Нина Васильевна, она искала сведения о дяде, который погиб при осаде Брестской крепости. "Потом решила, что таким же путем можно найти информацию об ордене отца. Вбила в строку поиска на сайте его данные. И узнала, что затерялся не один его орден, а два", — рассказывает Малинина.

Еще несколько месяцев прошло, прежде чем в военном архиве разыскали все документы. Вручал награды Василию Ивановичу Королеву комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска. Ветеран взял ордена в руки — и заплакал. "Эти ордена — не единственные у отца. С фронта он вернулся с еще одной Красной Звездой и медалью "За отвагу". Но разве может одна награда заменить другую? Тем более, когда человек ждал ее больше семидесяти лет?" — говорит дочь.

"Украина в возвращении моей медали отказала…"

Знал о своем награждении и 92-летний ветеран из Симферополя Степан Васильевич Братушев. Медалью "За боевые заслуги" он был награжден после того, как в бою за Ригу получил ранение в шею. "Меня тогда осколком задело, перебило сонную артерию. На мое счастье рядом была медсестра. Она пережала артерию и смогла довезти до госпиталя", — вспоминает в беседе с корреспондентом РИА Новости Степан Васильевич.

Тот бой он помнит хорошо. Но сильнее всего в память врезалось форсирование реки Гауя. Стоял октябрь, температура воды была не больше десяти градусов. "В самых глубоких местах мы утопали по грудь. На мне было двадцатикилограммовое противотанковое ружье, нести его приходилось над головой. Самому намокнуть не страшно, а вот ружье замочить нельзя", — объясняет ветеран.

После ранения месяц он пролежал в госпитале. А когда вернулся в строй, его часть уже сменила дислокацию. Затем Степана Васильевича отправили учиться в Ленинград. Пока он переезжал с места на место, наградной лист затерялся.

В начале 2000-х Братушев попросил правнука разыскать ту награду. В Подольском военном архиве нужный приказ нашелся быстро.

"Ответ пришел в украинский военкомат. Мне сообщили, что медаль есть. Но так как находится она в России, ехать получать ее нужно в другое государство. Я ходил в военкомат лично, просил пойти навстречу и прислать медаль сюда. Но мне отказали", — переживает Степан Васильевич.

После того как Крым воссоединился с Россией, ветеран решил повторно отправить запрос. Проблем не возникло. Шестого января, в свой 92-й день рождения, Степан Васильевич Братушев получил медаль "За боевые заслуги" из рук главы администрации Симферополя Игоря Лукашева. По словам дочери ветерана Светланы Степановны, эта награда для него много значит. "После того ранения отца за отличие в бою отправили учиться. А его дивизия приняла бой, в котором не выжил почти никто. Если бы отца не направили на учебу, и он бы погиб", — ставит точку дочь героя.