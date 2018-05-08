Номера для нового лимузина Путина выдали при регистрации автомобиля

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Номера для нового лимузина Владимира Путина выдала Госавтоинспекция при регистрации автомобиля, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

Таким образом, собеседник агентства прокомментировал сообщения СМИ о том, что их сняли со старой "Волги".

"Сенат-лимузин"

В понедельник во время церемонии инаугурации президент выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — "Сенат-лимузине" из проекта "Кортеж".

Его длина — шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров. Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

На автомобиле установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра. Его мощность составляет 598 лошадиных сил.

На кадрах трансляции можно было разглядеть и номер лимузина — В776УС, 77-й регион.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин остался доволен автомобилем.

Проект "Кортеж"

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственный исполнитель проекта — ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ".

Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей. Как рассказал исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров, вслед за президентом на эти машины могут пересесть и другие чиновники. В феврале он предположил, что это произойдет в конце 2018-го — начале 2019 года.

Кроме того, автомобили проекта "Кортеж" в следующем году появятся в свободной продаже. Их розничная цена будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.