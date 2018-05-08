РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Калининградской области захоронили останки двух советских летчиков

18:4808.05.2018
(обновлено: 19:00 08.05.2018)
0830
© РИА Новости / Евгения РимкоПоминальная служба на братской могиле в поселке Пятидорожное Калининградской областиПоминальная служба на братской могиле в поселке Пятидорожное Калининградской области
© РИА Новости / Евгения Римко

КАЛИНИНГРАД, 8 мая — РИА Новости. Останки советских летчиков, которые не дожили до Великой Победы буквально пару месяцев, — погибли в боях Восточно-Прусской операции в Великой Отечественной войне — захоронили во вторник на братской могиле в поселке Пятидорожное Багратионовского района.

Больше 72 лет два боевых летчика — гвардии лейтенант Петр Тарасов и стрелок-радист, гвардии старшина Василий Дмитриенко числились без вести пропавшими. Сегодня в последний путь их проводили со всеми воинскими почестями – с прохождением роты почетного караула под военный оркестр и под оружейные залпы. Главное, в присутствии родственников, которые потеряли всякую надежду отыскать могилы своих героев.

© РИА Новости / Евгения РимкоРодные летчиков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов у могилы
© РИА Новости / Евгения Римко
Родные летчиков и губернатор Калининградской области Антон Алиханов у могилы

Спасибо, дед 

Акция Бессмертный полк в Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
В Минске участников "Бессмертного полка" пригласили на другую акцию
"Сразу после войны делали несколько запросов в министерство обороны, нам приходил ответ, что он погиб под Кенигсбергом, был сбит огнем зенитной артиллерии, где конкретно, никто не знал. Сегодня мы знаем, куда можно поехать поклониться. Спасибо, конечно, ребятам-поисковикам, нашему деду за то, что он сделал для нашей мирной жизни", — рассказывает РИА Новости внучка гвардии лейтенанта Петра Тарасова Татьяна Кравчик.

Родом из подмосковного Орехово-Зуево, жил в обычной рабочей многодетной семье, закончил семилетку, техникум, потом авиационную школу, летал на истребителе, потом штурмовиком, совершил более 80 вылетов – в этих двух строчках вся жизнь летчика, который не дожил и до 30-ти.

"Спасибо, дед, я тобой очень горжусь", — с такими словами шестилетний Алеша, потомок летчика Тарасова, кладет на свежую могилу своего героя деревянный истребитель, который он собрал сам.

Старшина Василий Дмитриенко навсегда остался 24-летним парнем, своих детей завести не успел. Поисковикам удалось найти внучатую племянницу героя Юлию Савину в Карачаево-Черкессии.

"Он умер как герой. Мы потеряли надежду, пытаясь что-то узнать про его гибель. И потом с нами связались участники поискового отряда и сообщили, что нашли место, где он погиб", — рассказала Савина.

© РИА Новости / Евгения РимкоПамятник советским летчикам в Калининградской области
© РИА Новости / Евгения Римко
Памятник советским летчикам в Калининградской области

Кропотливая работа 

Передача бюста маршала Жукова в дар музею Бероин-Карлхорст в Берлине. 8 мая 2018
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Бронзовый бюст маршала Жукова передали в дар музею в Берлине
Летом 2017 года после многочисленных сигналов местных жителей, которые рассказали, что у поселка Пятидорожное с послевоенных лет фрагменты самолета растаскивают на металлолом, калининградские поисковики организовали совместную экспедицию по розыску самолета. Не зная точного места, собирали информацию по крупицам. Место гибели двух советских летчиков и обломки самолета нашли в лесополосе у нынешнего поселка Пятидорожное.

"Эпицентр, где упал самолет, нашли, приняли решение производить раскопки. Удалось поднять на поверхность останки летчиков, фрагменты самолета. Для нас буквально каждая деталь была важна, поскольку мы не знали, что это за самолет, что за экипаж. Начали поднимать донесения, смотреть журнал безвозвратных потерь, журнал боевых действий авиационной дивизии", — рассказывает руководитель поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов.

Поисковики выяснили, что найденный штурмовик Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале-марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта. Обнаруженный двигатель самолета стал ключевой деталью для идентификации имен погибших летчиков.

Ложный след 

В первоначальной версии поисковиков о летчиках найденного Ил-2 фигурировали имена младшего лейтенанта Николая Гальченко и младшего сержанта Шоты Чубинидзе. Прояснить их судьбу калининградские поисковики рассчитывают, продолжив раскопки.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева.
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна
"Бои были страшные на южном направлении под Кенигсбергом, четыре экипажа погибли в этот день. Практически год мы потратили на то, чтобы понять, кто эти ребята, достаточно скрупулезную работу провели, конечно, спасибо всем поисковикам, благодаря их патриотическому настрою установить, назвать каждого погибшего солдата, все у нас получилось в этот раз. Будем помогать поисковикам, продолжать эту работу", — сказал на церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он лично принимал участие в раскопках. Позже при его содействии удалось ускорить процесс официального подтверждения имен погибших в Центральном архиве Минобороны России.

"После того, как завершили раскопки, удалось изучить все фрагменты, отмыть, в том числе, части двигателя, где четко читался номер, а также небольшой кусок брони, на котором просматривались цифры – бортовой номер самого самолета. Был сделан запрос в архив. Когда пришел ответ из архива, мы узнали, что это экипаж Петра Тарасова и Василия Дмитриенко", — рассказал Хисамов.

Он рассказал, что во время раскопок были найдены некоторые личные вещи, например, штурманская линейка, на которой были нацарапаны только две буквы: "П.Т."

Салюты 9 мая
© Инфографика
Салют 9 мая в Москве

Ценой своей жизни

Видео 360: легендарный штурмовик Ил-2 в небе над Германией
© RT360
RT представил первое в истории панорамное видео с борта штурмовика Ил-2
"Как написано в донесении, самолет был сбит недалеко от нынешнего поселка Пятидорожное, загорелся и упал. Больше никаких данных не было. Изучая архивы, мы узнали, что у него была боевая задача поддерживать наши войска. Мы выясняли, как, куда он упал, под каким углом, на какую глубину – а здесь было множество искореженных немецких касок, фрагменты бронетехники — мы поняли, что ребята свой горящий самолет направили на врага", — рассказал Хисамов.

Экипаж погиб 19 марта 1945 года, не дожив двух месяцев до общей Победы.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена