Собянин пообещал обеспечить билетами на парад Победы обманутых ветеранов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что ветераны, которые были привезены в столицу на парад Победы одной из организаций, но остались без пригласительных, получат билеты.

Как написал мэр на своем личном сайте, он прочитал в Facebook пост Марии Тишиной, внучки одного из ветеранов. В сообщении она утверждает, что волонтерская организация собрала деньги, чтобы пригласить ветеранов на парад Победы. На эти деньги они привезли ветеранов из регионов в Москву, но никаких пригласительных билетов на парад у них нет.

"Ветеранам мы поможем, билетами на парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них", — написал Собянин.

Во всех районах Москвы в День Победы пройдут сотни массовых мероприятий. Центральными событиями станут парад Победы на Красной площади, шествие "Бессмертный полк", тематические программы в пешеходных зонах, на бульварах, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника по традиции станет салют.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.