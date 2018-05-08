Роскомнадзор разблокировал несколько подсетей Google

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей компании Google — более 3,7 миллиона IP-адресов, сообщает ведомство.

"При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются", — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что подсети разблокировали для "корректной работы сторонних интернет-ресурсов". При этом Роскомнадзор пообещал продолжить мониторинг их использования мессенджером.

Роскомнадзор с середины апреля, в соответствии с решением Таганского суда Москвы, блокирует Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. В компании заявляют, что передать ключи "технически невозможно".

Для обхода блокировок Telegram начал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор — блокировать IP-адреса этих компаний. Из-за этого многие ресурсы столкнулись с проблемами в работе в России.