В День Победы в Москве восемь автобусов изменят маршруты

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Восемь автобусов коммерческих перевозчиков временно изменят маршруты в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Девятого мая автобусы маршрутов №391 (Метро "Молодежная" – Метро "Полежаевская"), №423 (Центр международной торговли – Метро "Улица 1905 года"), №691 (Метро "Молодежная" – Метро "Сокол"), №294 (Силикатный завод – МФЦ Хорошево-Мневники), 691к (Метро "Сокол" – Больница № 67), 22к (Метро "Динамо" — Улица 8-го Марта), 318 (Метро "Динамо" – Метро "Полежаевская") и 456 (8-й микрорайон Митина — Белорусский вокзал) часть пути проедут по измененной трассе", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, автобусы маршрутов № 391 и №691 вместо улицы Нижние Мневники поедут по улице Крылатской и проспекту Маршала Жукова. Автобусы маршрута №423 поедут до станции метро "Краснопресненская" по Шмидтовскому проезду, улице Трехгорный вал и улице Заморенова.

Автобусы маршрута №294 не будут проезжать по Карамышевской набережной, улице Саляма Адиля, улице Народного ополчения, улице Демьяна Бедного и Третьему Силикатному проезду, они будут разворачиваться на улице Мневники около Звенигородского шоссе и ехать в обратном направлении. На маршруте №691к автобусы будут проезжать по Карамышевской набережной только до улицы Саляма Адиля, а на улице Народного ополчения проедут по дублерам.

Кроме того, автобусы маршрута №22к вместо улицы Новая Башиловка и Ленинградского проспекта проедут по улице Верхняя Масловка, Театральной аллее и Милицейскому переулку, уточнили в пресс-службе. Не будут проезжать по Ленинградскому проспекту автобусы маршрута №318, за исключением участка от улицы Генерала Сандалова до улицы Маршала Шапошникова.

"С 8.00 и до окончания мероприятий автобусы маршрута №456 будут проезжать до остановки "Белорусский вокзал", не заезжая на площадь Тверская Застава. А с 15.00 автобусы будут работать только до остановки "улица Серегина", — отметили в учреждении.

Изменения для маршрутов №№ 391, 691, 426, 691к и 294 будут действовать с 15.30 до окончания мероприятий, для маршрутов №№22к и 318 – с начала работы и до окончания мероприятий. Для удобства пассажиров все остановки будут осуществляться по требованию. Информация с изменениями и подробной картой размещена на всех остановках маршрутов.