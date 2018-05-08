В Екатеринбурге представили кубок чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу прибыл во вторник в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.

Тур кубка мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года трофей был в международном туре, в рамках которого побывал в таких странах, как Исландия, Австрия, Монголия и многих других. Увидеть кубок также смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

"Я искренне рад сегодня приветствовать кубок мира по футболу ФИФА. Для Екатеринбурга, для всего Урала и всей страны это огромное событие. Мы действительно долго его ждали. Совсем немного времени осталось до начала игр — чуть больше месяца", — сказал во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, посвященной прибытию Кубка.

По словам главы региона, власти сделали многое для подготовки к турниру. "Мы вместе — команды организационного комитета, федерального оргкомитета, регионального оргкомитета — провели огромную работу по подготовке инфраструктуры, подготовке стадиона к приему гостей чемпионата мира, приему команд, размещению их, комфортной и удобной тренировочной деятельности. Мы провели масштабную реконструкцию улично-дорожной сети, провели работу по транспортной доступности. Мы выполнили 99,9% запланированных работ в соответствии с требованиями ФИФА", — отметил Куйвашев.

В Екатеринбурге кубок чемпионата мира пробудет пять дней. С 11 по 12 мая возможность увидеть кубок чемпионата мира получат все желающие. Приобщиться к живой истории футбола и сделать фотографию с уникальным трофеем горожане смогут в центре Екатеринбурга — на Плотинке. У гостей мероприятия также будет возможность принять участие в развлекательной программе, подготовленной для посетителей, и зарядиться праздничной атмосферой приближения самого масштабного футбольного события в мире.

Екатеринбург стал третьей остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока и Новосибирска. После трофей посетит еще шесть российских городов: Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.