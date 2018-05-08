Путину понравился новый автомобиль проекта "Кортеж", заявил Песков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новый автомобиль проекта "Кортеж" президенту России Владимиру Путину понравился, он будет использовать этот лимузин, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров (и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров — ред.), что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки", — сказал Песков, отвечая на вопрос, понравился ли президенту автомобиль.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в понедельник выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле. Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

Позже Мантуров сообщил, что заказы от желающих приобрести автомобиль серии "Кортеж" будут приниматься с конца этого года, а первые машины будут переданы владельцам в начале следующего года.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.