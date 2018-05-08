Адвокат объяснил необходимость референдума в Крыму в 2014 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане были вынуждены провести референдум четыре года назад по определению статуса полуострова, так как существовала прямая угроза их жизни и здоровью, заявил адвокат Максим Могильницкий, представляющий интересы крымских политиков, обвиняемых в госизмене на Украине.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и экс-прокурора республики и ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

"Мы собрали уже достаточно доказательств того, что наши клиенты действовали в рамках Конституции Украины, Конституции Автономной республики Крым и международного права. Они были вынуждены поступить так, как в итоге поступили, потому что была прямая угроза жизни и здоровью не только лично их, но и всех жителей полуострова", — сказал Могильницкий в интервью РИА Новости.

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По его словам, дело о госизмене Аксенова, Поклонской и Константинова непростое с процессуальной точки зрения и является попыткой представителей нынешней власти Украины переложить ответственность за потерю территорий и другие катастрофические последствия их правления.

"Оно (дело) политическое. Судьи боятся его как огня. Действующая власть не заинтересована доводить это дело до какой-либо внятной развязки. Ибо все сегодняшние первые лица украинского государства участвовали в событиях, связанных с Крымом в 2014 году", — подчеркнул адвокат.

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