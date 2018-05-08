В Москве высадят новые деревья взамен упавших при урагане

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Сломанное ураганом дерево на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве будут высажены новые деревья взамен упавших во время урагана, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника отдела озеленения дирекции столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Надежду Цвигун.

"Да, мы уже обратились в городские организации с просьбой посчитать количество упавших деревьев. Как только будет подготовлен адресный перечень, мы приступим к посадкам", — сказала она.

Сильнейший ураган и ливни прошли в Москве днем 21 апреля. Ранее сообщалось, что из-за урагана пострадали 17 человек, погибла 12-летняя девочка. Кроме того, в Подмосковье погиб один человек, восемь пострадали.