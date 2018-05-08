Приморского астролога оштрафовали за прогноз на выборы президента

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Известного приморского астролога Александра Ремпеля оштрафовали за прогноз о победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эту информацию РИА Новости подтвердили в управлении Роскомнадзора по Приморскому краю.

Предсказание было опубликовано в газете "Джентри", главредом которой является Ремпель. По данным местного ИА PrimaMedia, астролог в обсуждении поста в Facebook о работе Роскомнадзора написал, что его оштрафовали и что он "не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы".

"До выборов мы составили административный протокол, направили его в суд. Там было неверное оформление публикации перед выборами. Избирком установил, что есть нарушения", — сказал РИА Новости представитель управления Роскомнадзора.

Официальным комментарием краевого избиркома РИА Новости пока не располагает.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.