Приморского астролога оштрафовали за прогноз на выборы президента

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Известного приморского астролога Александра Ремпеля оштрафовали за прогноз о победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эту информацию РИА Новости подтвердили в управлении Роскомнадзора по Приморскому краю.
"До выборов мы составили административный протокол, направили его в суд. Там было неверное оформление публикации перед выборами. Избирком установил, что есть нарушения", — сказал РИА Новости представитель управления Роскомнадзора.
Официальным комментарием краевого избиркома РИА Новости пока не располагает.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.