На трех московских вокзалах 9 мая музыканты исполнят военные песни

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Музыкальные коллективы споют песни о Великой Отечественной войне на трех московских вокзалах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказали порталу в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД", главная сцена появится на Белорусском вокзале. С 18.00 до 20.00 там выступит актер театра и кино Игорь Миркурбанов, с 20.00 до 22.00 можно будет послушать военные песни в исполнении "Хора Турецкого" и Soprano.
В пресс-службе уточнили, что концерт Soprano состоится с 08.05 до 08.45 на Рижском вокзале. Группа также выступит на Казанском вокзале с 16.00 до 17.00. Перед выступлением коллектива мелодии из песен военных лет прозвучат в исполнении оркестра МЧС России.