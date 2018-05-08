На трех московских вокзалах 9 мая музыканты исполнят военные песни

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Музыкальные коллективы споют песни о Великой Отечественной войне на трех московских вокзалах, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Дня Победы на трех столичных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Перед пассажирами выступит "Хор Турецкого", группа Soprano и другие. 9 мая концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД", главная сцена появится на Белорусском вокзале. С 18.00 до 20.00 там выступит актер театра и кино Игорь Миркурбанов, с 20.00 до 22.00 можно будет послушать военные песни в исполнении "Хора Турецкого" и Soprano.

В пресс-службе уточнили, что концерт Soprano состоится с 08.05 до 08.45 на Рижском вокзале. Группа также выступит на Казанском вокзале с 16.00 до 17.00. Перед выступлением коллектива мелодии из песен военных лет прозвучат в исполнении оркестра МЧС России.