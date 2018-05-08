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Общество

Социологи узнали отношение россиян к акции "Бессмертный полк"

Сюжет:
"Общественные мнения" (366)
08:1308.05.2018
(обновлено: 08:32 08.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фотоУчастники акции Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Почти каждый россиянин слышал об акции "Бессмертный полк", каждый четвертый в предыдущие годы сам принимал участие в этом шествии, более 90% граждан 9 мая смотрят и традиционный парад Победы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, приуроченный ко Дню Победы.

И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте
© РИА Новости
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Европа под надзором истории
"Акция "Бессмертный полк", проходящая 9 мая в последние годы, приобрела в нашей стране широчайшую известность: о ней слышали 98% опрошенных, в том числе 27% сообщили, что принимали в ней участие", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как выяснил ВЦИОМ, парад Победы традиционно привлекает внимание подавляющего большинства россиян. Две трети (65%) респондентов сообщили, что обычно смотрят трансляцию по ТВ. При этом социологи фиксируют рост личной вовлеченности: если в 2010 году каждый десятый респондент сообщил, что в прошлые годы лично присутствовал на парадах, то в нынешнем году об этом сказали уже 29% опрошенных.

Будете участвовать в акции "Бессмертный полк"?
Результаты

  • 21.4%

    Конечно, для меня это уже традиция

  • 6.7%

    В этом году пойду впервые

  • 48.4%

    Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

  • 23.5%

    Нет, у меня другие планы
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Треть россиян (34%) считают парад способом сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 32% видят в нем дань памяти павшим в войне. Вместе с тем, следует из результатов опроса, все чаще парад воспринимают и как возможность продемонстрировать военную мощь страны (21% против 12% в 2015 году).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы для россиян стал праздником номер один, в нем "сплавились воедино память о наших дедах и прадедах, сделавших возможной великую Победу и гордость за страну, идущую независимым курсом вопреки давлению гегемонов современного мира".

Участники акции Бессмертный полк. 6 мая 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником
"Военный парад и акция "Бессмертный полк" — две грани праздника, одинаково важные и любимые. И они не превратились в рутину, о чем говорят растущие цифры участников и зрителей обоих мероприятий", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2010-2015 годах ВЦИОМ проводил квартирные опросы.

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© РИА Новости, Инфографика
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