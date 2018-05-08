Социологи узнали отношение россиян к акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Почти каждый россиянин слышал об акции "Бессмертный полк", каждый четвертый в предыдущие годы сам принимал участие в этом шествии, более 90% граждан 9 мая смотрят и традиционный парад Победы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, приуроченный ко Дню Победы.

"Акция "Бессмертный полк", проходящая 9 мая в последние годы, приобрела в нашей стране широчайшую известность: о ней слышали 98% опрошенных, в том числе 27% сообщили, что принимали в ней участие", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как выяснил ВЦИОМ, парад Победы традиционно привлекает внимание подавляющего большинства россиян. Две трети (65%) респондентов сообщили, что обычно смотрят трансляцию по ТВ. При этом социологи фиксируют рост личной вовлеченности: если в 2010 году каждый десятый респондент сообщил, что в прошлые годы лично присутствовал на парадах, то в нынешнем году об этом сказали уже 29% опрошенных.

Будете участвовать в акции "Бессмертный полк"? Конечно, для меня это уже традиция

В этом году пойду впервые

Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

Нет, у меня другие планы Результаты 21.4% Конечно, для меня это уже традиция

6.7% В этом году пойду впервые

48.4% Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

23.5% Нет, у меня другие планы Все опросы Голосовать

Треть россиян (34%) считают парад способом сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 32% видят в нем дань памяти павшим в войне. Вместе с тем, следует из результатов опроса, все чаще парад воспринимают и как возможность продемонстрировать военную мощь страны (21% против 12% в 2015 году).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы для россиян стал праздником номер один, в нем "сплавились воедино память о наших дедах и прадедах, сделавших возможной великую Победу и гордость за страну, идущую независимым курсом вопреки давлению гегемонов современного мира".

"Военный парад и акция "Бессмертный полк" — две грани праздника, одинаково важные и любимые. И они не превратились в рутину, о чем говорят растущие цифры участников и зрителей обоих мероприятий", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2010-2015 годах ВЦИОМ проводил квартирные опросы.