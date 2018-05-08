Социологи узнали отношение россиян к акции "Бессмертный полк"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Почти каждый россиянин слышал об акции "Бессмертный полк", каждый четвертый в предыдущие годы сам принимал участие в этом шествии, более 90% граждан 9 мая смотрят и традиционный парад Победы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, приуроченный ко Дню Победы.
Как выяснил ВЦИОМ, парад Победы традиционно привлекает внимание подавляющего большинства россиян. Две трети (65%) респондентов сообщили, что обычно смотрят трансляцию по ТВ. При этом социологи фиксируют рост личной вовлеченности: если в 2010 году каждый десятый респондент сообщил, что в прошлые годы лично присутствовал на парадах, то в нынешнем году об этом сказали уже 29% опрошенных.
21.4%Конечно, для меня это уже традиция
6.7%В этом году пойду впервые
48.4%Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию
23.5%Нет, у меня другие планы
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы для россиян стал праздником номер один, в нем "сплавились воедино память о наших дедах и прадедах, сделавших возможной великую Победу и гордость за страну, идущую независимым курсом вопреки давлению гегемонов современного мира".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2010-2015 годах ВЦИОМ проводил квартирные опросы.