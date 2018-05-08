В Москве рассказали о подготовке зоны для болельщиков на Воробьевых горах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Активная подготовка зоны для болельщиков ведется на Воробьевых горах в Москве — коммунальные службы ремонтируют асфальт и плитку, ведут санитарную очистку парковой территории, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Кроме этого, организована установка дополнительных навигационных указателей, задающих направление движения к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта.
"К 9 мая в зоне для болельщиков приведены в регламентное состояние установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета. Здесь упорядочена распределительная сеть, проведен демонтаж бросовых кабелей, а сами установки промыты и покрашены", – сказал Бирюков.
Также в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в столице проведут ремонт дорожного покрытия 19 объектов, установят порядка 230 указателей городской навигации, оформят девять тематических цветников. Самый крупный из них площадью 150 тысяч квадратных метров на Волоколамском шоссе оформлен в виде логотипа турнира.