В Приморье двух спасенных редких лесных котов выпустили после реабилитации

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Двух спасенных в Приморье краснокнижных дальневосточных лесных котов выпустили в лес после реабилитации в Приморском сафари-парке, сообщает учреждение.
"Седьмого мая 2018 года оба лесных кота возвращены в природу в присутствии сотрудника департамента охотнадзора Приморского края", — говорится в сообщении.
Также на сайте парка опубликовано видео с выпуском зверей. Один из котов сначала не хочет выходить из клетки, но потом бросается в лес.
Дальневосточный лесной кот внесен в Красную книгу Приморского края. Хищник обитает в бассейне реки Амур, на побережье Японского моря, а также в северо-восточном и восточном Китае.