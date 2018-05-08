Второй конфискованный Bentley Хорошавина ушел с молотка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая — РИА Новости. Автомобиль Bentley Mulsanne, конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию, продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей, сообщается на сайте Росимущества.
Начальная стоимость имущества составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, — за 2 миллиона 598 тысяч рублей.
Однако итоговая стоимость в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей, сообщает Росимущество.
"Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет", — говорится в сообщении.
Хорошавин в феврале этого года осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у чиновника в пользу государства изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей.