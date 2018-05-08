Второй конфискованный Bentley Хорошавина ушел с молотка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая — РИА Новости. Автомобиль Bentley Mulsanne, конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию, продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей, сообщается на сайте Росимущества.

"В понедельник прошёл аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину", — говорится в сообщении.

Начальная стоимость имущества составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, — за 2 миллиона 598 тысяч рублей.

Однако итоговая стоимость в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей, сообщает Росимущество.

"Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет", — говорится в сообщении.

Хорошавин в феврале этого года осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у чиновника в пользу государства изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей.