В Госдуме предложили рассматривать административные дела по видеосвязи

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Госдуме предложили использовать видео-конференц-связь при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, чтобы сократить финансовые и временные затраты для проведения заседаний, следует из законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента депутатом Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").

Законопроект предлагает для сокращения сроков рассмотрения судьями дел об административных правонарушениях и повышения качества правосудия предусмотреть возможность проводить судебные заседания с использованием систем видео-конференц-связи между судами, а также учреждениями, предназначенными для содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, для его реализации предполагается использовать системы видео-конференц-связи, находящиеся в настоящее время в распоряжении судов, а в финансово-экономическом обосновании проекта указывается, что это нововведение не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

"Введение в производство по делам об административных правонарушениях процедуры использования видео-конференц-связи при рассмотрении судьями таких дел также позволит участникам производства избежать финансовых и временных затрат", — говорится в пояснительной записке.