В Госдуме предложили рассматривать административные дела по видеосвязи

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Госдуме предложили использовать видео-конференц-связь при рассмотрении в судах дел об административных правонарушениях, чтобы сократить финансовые и временные затраты для проведения заседаний, следует из законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента депутатом Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").
Согласно пояснительной записке к законопроекту, для его реализации предполагается использовать системы видео-конференц-связи, находящиеся в настоящее время в распоряжении судов, а в финансово-экономическом обосновании проекта указывается, что это нововведение не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
"Введение в производство по делам об административных правонарушениях процедуры использования видео-конференц-связи при рассмотрении судьями таких дел также позволит участникам производства избежать финансовых и временных затрат", — говорится в пояснительной записке.