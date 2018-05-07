Блокировка Telegram вызвала неполадки в работе 400 интернет-ресурсов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Нештатная работа 400 интернет-ресурсов была связана с блокировкой Telegram, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"Из поступивших на сегодняшний день на "горячую линию" Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что остальные несколько десятков тысяч обращений на "горячую линию" — либо откровенный спам, либо письма без какой-либо конкретики. Ведомство также указало, что совместно с РОЦИТ проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда о блокировке мессенджера. "Принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность", — говорится в сообщении.

РКН 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, РКН начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. РКН открыл "горячую линию" для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.

В конце апреля Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом находящиеся в составе этих подсетей IP-адреса Telegram остаются под блокировкой.

При этом 3 мая замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать IP-адреса еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, если они продолжат предоставлять свои IP-адреса Telegram для работы на территории РФ; тогда же на совещании у советника президента РФ по интернету Германа Клименко было предложено сформировать "белые списки" добропорядочных ресурсов и специальное ПО, которое позволит обеспечить бесперебойный доступ к ресурсов из этих списков.