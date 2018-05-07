В Севастополе открыли регистрацию на Большой офицерский бал

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Прием заявок от пар со всей России для участия в юбилейном V Большом севастопольском благотворительном офицерском бале открыт, сообщило городское сообщество "Благородное собрание Севастополя" — организатор фестиваля.

Юбилейный бал получил название "Бегущие по волнам" и слоган "Новый культурный завет".

Мероприятие пройдет 11 июня на берегу моря, под открытым небом на площади Михайловской береговой батареи, под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Мероприятие посвящено Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота.

"Бал ждет каждого, прием заявок уже открыт. Участники бала – офицерские и гражданские пары со всей России. Среди гостей – представители бизнеса, политики и искусства, официальные лица и благотворители. Севастопольский офицерский бал – это бал представительского класса – каждая компания может подготовить и отправить пару, которая будет ее представлять на самом ярком культурном событии Крыма", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, офицерский бал в Севастополе – это единственный бал, который посещают представители всех флотов России – Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Каспийской флотилии. Доставляют к месту проведения бала кораблями по морю с Графской пристани.

Организаторы отмечают, что отсутствие танцевальных навыков не помешает желающим принять участие в мероприятии, хореографы проекта обучают всех участников. В программу бала, по данным организаторов, войдет единственный в мире военный бальный парад.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, живущими в Севастополе.

"Отзывы участников и широкий охват СМИ привлекли внимание пар из разных стран и, судя по заявкам, у предстоящего бала есть все шансы получить статус международного", — отметили организаторы.

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