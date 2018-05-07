Сенатора Керимова выписали из больницы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, госпитализированного со сложным нарушением сердечного ритма, выписали из госпиталя имени Вишневского, сообщил в понедельник РИА Новости начальник кардиохирургического центра больницы профессор Александр Лищук.

Ранее помощник сенатора Алексей Красовский сообщил РИА Новости, что в субботу у Керимова диагностировали сердечную аритмию.

"Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан уже домой. Все прошло хорошо, все стандартно. Сегодня его состояние стабильное — вроде он уже был на работе", — сказал Лищук.

Как отмечал Красовский, из-за проблем с самочувствием Керимов вынужден был пропустить сегодняшнюю инаугурацию президента Владимира Путина.

С ноября прошлого года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях, но время от времени следствие отпускает его в Россию.