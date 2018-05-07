В Москве для участников шествия "Бессмертный полк" организуют полевые кухни

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выдачу воды, установку санитарных кабин и полевые кухни организуют в Москве по маршруту шествия "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Для участников шествия будет предусмотрена выдача воды – 17 цистерн питьевой воды, установлены санитарные кабины – свыше тысячи по маршруту следования колонны. Будут работать полевые кухни – их планируется 47. По необходимости их количество может быть увеличено", — рассказал глава департамента.

Черников подчеркнул, что от метро "Динамо", где начнется формирование колонны, до Манежной площади на участке протяженностью в 6 километров будут также выставлены 2,2 тысячи металлических ограждений, а саму колонну шествия разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет порядка 40 волонтеров.

"Маршрут движения колонны проследует по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежную и Красную площади. Далее колонна распределяется на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост", — напомнил глава департамента.

Он отметил, что на ближайших к Красной площади станциях метро ("Лубянка", "Кузнецкий мост", "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад") будут введены ограничения на выход в город.