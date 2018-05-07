В Кургане убрали баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Баннеры с орфографическими ошибками, посвященные Дню Победы и появившиеся на зданиях в Кургане, убрали в понедельник, взамен появятся новые, сказали в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщается на странице, посвященной Кургану, в социальной сети "ВКонтакте" местные жители обратили внимание на размещенные в городе баннеры ко Дню Победы, напечатанные с ошибками. Так, на них было написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".

По данным городской администрации, департамент социальной политики администрации Кургана не является заказчиком баннеров, размещенных на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта. Баннеры были изготовлены РА "Контур" на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы.

"Утром 7 мая баннеры были демонтированы РА "Контур". Новые баннеры будут изготовлены РА "Контур" в ближайшее время и размещены на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости генеральный директор РА "Контур" Ирина Заева, в агентстве не понимают, каким образом такие ошибки появились на рекламных конструкциях. "Сами не можем выяснить, как же так получилось. Мы приносим свои извинения, агентство никого не хотело обидеть. Мы виноваты в случившемся, баннеры сняты. Сегодня заказаны новые баннеры, макет тщательно проверен", — сказала она.