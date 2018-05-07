В Татарстане детей из горевшего детского сада переведут в другие учреждения

КАЗАНЬ, 7 мая — РИА Новости. Дети из детского сада "Ивушка" в Альметьевске, где в ночь на понедельник неизвестный ранил ножом женщину-охранника и поджег здание, со вторника будут посещать другие детсады, помещение ждет капремонт, сообщил РИА Новости начальник управления образования Альметьевского муниципального района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

По данным МЧС, в 5.01 мск в понедельник поступило сообщение о горении в подсобном помещении детского сада. В 5.17 мск пожар был ликвидирован, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По информации главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина, неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, проник в детский сад, напал на 60-летнюю женщину-охранника, а затем совершил поджог.

"Поскольку задымлённость была большая, сегодня посещение детского сада было отменено. У нас этот садик планировался под капитальный ремонт с 1 июня. Дети в принципе уже распределены, с 1 июня планировалось, что они будут ходить в другие детские сады. Так что с завтрашнего дня они по записи пойдут в те детские сады, в которые и планировалось. Детей там готовы принять уже завтра", — сказал Садетдинов.

Всего, по информации начальника управления образования, "Ивушку" посещали 260 детей.

Он уточнил, что запланированный на июнь капитальный ремонт детского сада будет начат уже сейчас.