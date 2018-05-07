В честь президента России был дан артиллерийский салют из 30 залпов

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России Владимира Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.

Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами России.

Артиллеристы двух батарей комендатуры Москвы со стороны Кремлевской набережной дали праздничный салют из 18 орудий. В это время в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходила церемония инаугурации, звучало произведение "Славься" Михаила Глинки.