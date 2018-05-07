В России и Прибалтике ветераны войны получат выплаты ко дню Победы

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российским ветеранам, проживающим в РФ, Латвии, Литве и Эстонии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Произвести в мае-июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", — говорится в документе.

Согласно данному подпункту, доплату получат только участники Великой Отечественной войны.

Путин поручил кабмину обеспечить финансирование реализации данного указа.