В России и Прибалтике ветераны войны получат выплаты ко дню Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российским ветеранам, проживающим в РФ, Латвии, Литве и Эстонии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Произвести в мае-июне 2018 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", — говорится в документе.
Согласно данному подпункту, доплату получат только участники Великой Отечественной войны.
Путин поручил кабмину обеспечить финансирование реализации данного указа.
В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
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