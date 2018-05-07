В Кургане ко Дню Победы появились баннеры с орфографическими ошибками

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая — РИА Новости. Баннеры с орфографическими ошибками, посвященные Дню Победы, появились на зданиях в Кургане. Администрация города не заказывала данные конструкции, заявила в понедельник ее пресс-служба.

Как сообщается на странице во "ВКонтакте", посвященной Кургану, местные жители обратили внимание на размещенные в городе баннеры ко Дню Победы, напечатанные с ошибками. Так, на них было написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".

"<…> по баннерам, размещенным на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта. <…> Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров. Баннеры были изготовлены РА "Контур" на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы", — говорится в сообщении.

В администрации города не уточнили, будут ли обращаться в рекламное агентство с просьбой демонтировать баннеры с ошибками.