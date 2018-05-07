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Общество

Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником

10:0507.05.2018
(обновлено: 10:10 07.05.2018)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции Бессмертный полк. 6 мая 2018Участники акции Бессмертный полк. 6 мая 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником и только потом — государственным, обычным выходным днем его называют лишь 2% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. 

Танк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральная репетиция парада Победы в Москве прошла без авиации

Для большинства наших соотечественников — 54% — праздник 9 Мая является прежде всего народным и только потом государственным. Так респонденты ответили на вопрос социологов "чем лично для вас в первую очередь является День Победы 9 мая?". Государственным его называют 36% опрошенных, семейным — 7%, просто выходным днем — только 2%.

Год назад ответы распределились следующим образом: 56% назвали День Победы народным праздником, 35% — государственным; 6 лет назад результаты были 61% и 33%, соответственно.

БМПТ Терминатор. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минобороны продемонстрировало боевые возможности "Терминатора"
Также исследователи просили респондентов рассказать, участвовал ли в Великой Отечественной войне кто-нибудь из членов их семьи, родственников или они сами. Абсолютное большинство — 84% участников опроса сказали, что такие родственники у них есть. Тех, кто воевал сам, среди участников опроса оказалось меньше процента, а 1% опрошенных сказали, что и сами были участниками военных действий и имеют родственников, которые воевали. Противоположный этому ответ дали 12% опрошенных. Еще 3% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 21-22 апреля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вторая в этом году ночная репетиция парада Победы началась в 22.00 по московскому времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В этом году впервые в параде участвуют воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).Бронеавтомобиль Тайфун-К на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В состав колонны боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили "Тайфун" (на фото).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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В военном параде, который пройдет в столице, будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).Арктический комплекс ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В состав колонны включены танки "Армата", Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты "Курганец", БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2" (на фото арктический вариант ЗРК).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Корсар на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На Красную площадь выедут новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" (на фото) и "Катран".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-34-85 на репетиции военного парада на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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В составе пешей колонны по Красной площади пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор".Боевая машина поддержки танков Терминатор на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков "Терминатор".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.Бронеавтомобиль Урал во время прохода по Тверской улице перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жители и гости Москвы могли вечером увидеть технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и других улицах центра столицы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс "Уран-9".Роботизированный комплекс Уран-9 перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роботизированный комплекс "Уран-9".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Патруль".Бронеавтомобиль Патруль на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бронеавтомобиль "Патруль".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронетранспортер на колесной платформе "Бумеранг".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Катран на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа "Катран".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".Бронеавтомобиль Тигр с противотанковым ракетным комплексом Корнет-Д на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бронеавтомобиль "Тигр" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-Д".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В связи с тренировкой парада были перекрыты участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие парадных расчетов на репетиции парада на Красной площади.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С".Самоходная артиллерийская установка Мста-С на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАрмейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Армейский снегоход ТТМ 1901-40 на автомобиле КамАЗ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАрмейские мотовездеходы АМ-1.Армейские мотовездеходы АМ-1 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Армейские мотовездеходы АМ-1.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
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