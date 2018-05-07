Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Большинство россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником и только потом — государственным, обычным выходным днем его называют лишь 2% респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Для большинства наших соотечественников — 54% — праздник 9 Мая является прежде всего народным и только потом государственным. Так респонденты ответили на вопрос социологов "чем лично для вас в первую очередь является День Победы 9 мая?". Государственным его называют 36% опрошенных, семейным — 7%, просто выходным днем — только 2%.

Год назад ответы распределились следующим образом: 56% назвали День Победы народным праздником, 35% — государственным; 6 лет назад результаты были 61% и 33%, соответственно.

Также исследователи просили респондентов рассказать, участвовал ли в Великой Отечественной войне кто-нибудь из членов их семьи, родственников или они сами. Абсолютное большинство — 84% участников опроса сказали, что такие родственники у них есть. Тех, кто воевал сам, среди участников опроса оказалось меньше процента, а 1% опрошенных сказали, что и сами были участниками военных действий и имеют родственников, которые воевали. Противоположный этому ответ дали 12% опрошенных. Еще 3% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 21-22 апреля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.