Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

Прохожие на улице Арбат в Москве. Архивное фото

Прохожие на улице Арбат в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Влияние Скандинавского антициклона в Москве в понедельник принесёт с собой тёплую погоду без осадков, температура воздуха в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода постепенно пойдёт на улучшение, скажется влияние Скандинавского антициклона. Поэтому осадки сегодня маловероятны, из-за облаков выглянет солнце", — сказал Тишковец РИА Новости.

По данным центра "Фобос", температура в Москве повысится до плюс 20-22 градусов, по области — до плюс 18 — плюс 23 градусов, что теплее климатической нормы мая.

Ветер в столичном регионе в понедельник северо-восточный, 1-6 метров в секунду, давление будет практически неизменным и составит 752 миллиметра ртутного столба, уточнил собеседник агентства.