В Московском зоопарке родился детеныш японского макака

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Детёныш японского макака родился в Московском зоопарке у самки Черешенки, новорождённый весит меньше килограмма и постоянно находится с матерью, сообщила РИА Новости директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака. Сейчас новорожденный весит меньше килограмма. Его мать, самка по имени Черешенка, ни на минуту не отпускает малыша от себя. Еще около месяца он будет "висеть", прижавшись к ее животу, а затем потихоньку начнет перебираться ей на спину", — рассказала собеседница агентства.

Акулова добавила, что сейчас самку японского макака с детенышем можно увидеть на старой территории зоосада возле пешеходного моста.

"Каждое утро Черешенка заботливо осматривает малыша, чистит его шерстку. Сородичи проявляют интерес к детенышу, время от времени подходят поближе, чтобы посмотреть на него, легонько прикоснуться. При этом сам детеныш ни на минуту не выпускает из ручек мамину шерсть. Такая прочная связь будет сохраняться около года, пока он с молочного кормления полностью не перейдет к взрослой пище и не станет самостоятельным", — пояснила глава зоопарка.

По словам Акуловой, сейчас в Московском зоопарке живет семья из девяти японских макак. Во главе стаи стоит взрослый и сильный самец по кличке Апельсин, родившийся в 2001 году. Именно он следит за тем, чтобы установленный в семье иерархический порядок не нарушался, а также не было никаких конфликтов. Если шалости молодых обезьян заходят слишком далеко, Апельсин разнимает их, активно жестикулируя и издавая устрашающие звуки. В своем вольере животные любят устраивать игры, используя многочисленные предметы и "снаряды", которые сотрудники зоопарка установили для обогащения их среды обитания.

Директор отметила, что полноценным членом группы детеныш станет только к трем годам. Как правило, к тому времени самка обзаводится новым потомством. До этого молодая особь будет находиться в положении младшего, подчиняясь старшим и более опытным сородичам.