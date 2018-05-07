МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. По России прокатилась волна нападений на школы. Инцидент в Стерлитамаке, где девятиклассник на уроке ранил ножом двух учениц и преподавателя, — уже пятый в этом году. Все устроившие атаки подростки состояли в так называемых колумбайн-сообществах — группах, посвященных массовому расстрелу учащихся в американской школе "Колумбайн". В этих пабликах переводят дневники устроивших бойню Эрика и Дилана, продают вещи в стиле своих кумиров.

Чтобы понять, что происходит в этих группах, корреспондент РИА Новости внедрилась в несколько из них. Вместе с психиатром и специалистами по интернет-безопасности мы разбирались, насколько такие сообщества могут повлиять на мировоззрение подростков.

Не сотвори себе кумира

Восемнадцатого апреля ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признался: он считает себя последователем Эрика Харриса и Дилана Клиболда, американских подростков, 20 апреля 1999 года устроивших бойню в "Колумбайне". Тогда были убиты 13 человек, еще 23 получили ранения. Следователям девятиклассник рассказал, что уже два года состоит в закрытом сообществе, посвященном трагедии в США. Именно пользователи этой группы поддержали его идею "отомстить одноклассникам".

© AP Photo / Ed Andrieski Место захоронения погибших во время стрельбы в школе "Колумбайн" © AP Photo / Ed Andrieski Место захоронения погибших во время стрельбы в школе "Колумбайн"

В колумбайн-сообществах состояли и напавшие 15 января на учеников пермской школы Михаил и Сергей (все имена изменены. — Прим. ред.). Они, напомним, ранили 14 детей и учительницу. А годом ранее 15-летний ученик из подмосковной Ивантеевки пронес в класс пневматическую винтовку и топор. В день расправы он демонстративно надел черный плащ, аналогичный тем, в которых пришли на бойню американские подростки. Парень не скрывал — Эрика Харриса и Дилана Клиболда он считает своими кумирами. В соцсети "ивантеевский стрелок" даже взял в качестве псевдонима фамилию одного из них.

Эрик и Дилан — не первые американские школьники, устроившие бойню в альма-матер. Но именно они стали кумирами миллионов подростков по всему миру. Во многом благодаря "кинематографичному" сценарию бойни: около часа вооруженные помповым ружьем, карабином и пистолетом старшеклассники ходили по школьным коридорам и расстреливали всех встретившихся им на пути. А потом покончили с собой.

Черные плащи, очки, записанный на любительскую камеру прощальный ролик — все это способствовало романтизации образов Харриса и Клиболда. Но главную роль в этом процессе сыграли дневники подростков, в которых они описали травлю одноклассниками, непонимание со стороны родителей, план побега в Мексику на угнанном самолете. Именно эти записки стали залогом превращения обычных террористов в кумиров тысяч подростков.

"Герои" с окровавленными руками

До недавнего времени во "ВКонтакте" было несколько десятков групп, посвященных трагедии в "Колумбайне". В самой многочисленной из них участвовали десять тысяч пользователей. После нападений на школы в Перми, Улан-Удэ, Стерлитамаке многие из этих пабликов заблокировали. Только в январе по требованию Роскомнадзора были удалены девять колумбайн-сообществ, еще в четырех вычистили сомнительный контент. Но запрещенные группы продолжают жить в виртуальном пространстве — администраторы некоторых пабликов заранее позаботились о резервных копиях.

Теперь в их названиях нет отсылки к событиям апреля 1999-го. Однако подростки признаются, что находят такие группы довольно быстро. "Когда ты часто лайкаешь ролики об Эрике и Дилане, поисковик автоматически предлагает тебе записи на эту тему", — объяснила РИА Новости одна из участниц закрытого колумбайн-сообщества.

Всего в этой группе состоят 360 человек. На аватарке — фото лежащих в луже крови Эрика и Дилана. В ленте поминутно расписан каждый шаг "стрелков" по пути в учебное заведение, каждая мелочь из их недолгой жизни. Вплоть до того, что Дилан носил на берцах советский значок с серпом и молотом, а Эрик в детстве плакал над мягкими игрушками. Если не знать, что этот паблик посвящен убийцам, можно подумать, что здесь собрались фанаты музыкальной группы или актера.

"Люди, помогите, я должна знать, какого цвета были глаза у Эрика и Дилана", — пишет одна из участниц движения. "Давно задаюсь вопросом, можно ли где-нибудь купить книги, на которые попала кровь Эрика?— спрашивает другая. — Или одежду, в которой ребята 20 апреля устроили шутинг?" Ей тут же кидают ссылку на паблик, где продают черные плащи, очки, футболки — реплики вещей, в которых Харрис и Клиболд пришли убивать.

Почти в каждом сообществе отдельные посты посвящены тому, как одноклассники унижали устроивших бойню в Колорадо подростков. И это, наверное, основное объяснение, почему подростки во всем мире делают Эрика и Дилана своими кумирами. Они не считают их убийцами. В сознании "колумбайнеров" Харрис и Клиболд — аутсайдеры, отомстившие своим обидчикам.

Ире (имя изменено) 13 лет. На аватарке у нее фото Клиболда. В качестве ника она взяла его фамилию. До блокировки Ира вела два сообщества, посвященных событиям в "Колумбайне". В одном состояло порядка тысячи человек, в другом — вдвое меньше.

"Считаю ли я Эрика и Дилана кумирами? Можно и так сказать, — признается школьница. — Я заинтересовалась историей "Колумбайна" три года назад. Да, я понимаю, что ребята совершили теракт, но убийцами я их не считаю. Они жертвы. Я сама сталкиваюсь с издевательствами в школе, мне легко понять, почему Эрик и Дилан пошли на это".

© AP Photo Эрик Харрис и Дилан Клиболд © AP Photo Эрик Харрис и Дилан Клиболд

Из-за болезни Ира находится на домашнем обучении, в школе она почти не появляется. А когда приходит, одноклассники начинают измываться над ней из-за лишнего веса. "Я создала колумбайн-сообщества не ради пропаганды насилия, — уверяет она. — Я хотела найти ребят с теми же проблемами, что и у меня". Спрашиваю, сколько друзей разделяет ее увлечение бойнями. "В жизни у меня нет друзей, — отвечает Ира. — Зато после того, как я стала администратором сообщества, у меня появилось множество единомышленников".

Мама Иры знает про ее "хобби". Школьница рассказала, как однажды мать открыла ее профиль в соцсети, прочитала переписку. Но только лишь отругала. "Ей вообще не до меня. Она всю жизнь посвятила мужьям", — говорит школьница.

По словам Иры, пока "колумбайновская" тема не "хайпанула", в сообществах "были адекватные пользователи". Теперь же появилось много "детей, которые хотят больше агрессии в постах, больше кровавых сцен". Некоторые администраторы в угоду публике шли на это. Правда, сейчас почти во всех группах отказались от шок-контента. Не без помощи полиции. Девушка рассказала, что некоторых ее знакомых координаторов колумбайновских групп вызывали в ОВД, кого-то даже поставили на учет.

"Думал повторить совершенное Эриком и Диланом"

В сообществе, которое на днях создал Влад, пока чуть больше двух сотен подписчиков. О себе он говорит так: "Депрессивный, одинокий и необщительный человек шестнадцати лет". У Влада отношения с одноклассниками тоже не задались, именно поэтому, заявляет подросток, он создал "информационный паблик для тех, кого не принимает общество". Спрашиваю, не пробовал ли он поделиться своими проблемами с родителями. "Конечно, нет. Как можно говорить с родителями о том, как тебя ненавидят и унижают?" — отвечает Влад.

Ему не раз приходила в голову мысль повторить совершенное Эриком и Диланом, откровенничает школьник. "Но в итоге все заканчивалось дракой. Убить человека не так-то легко…" — признает он. А вместо точки — грустный смайлик.

По словам врача-психотерапевта, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника ФГБУ "НМИЦ ПН имени В. П. Сербского" Льва Пережогина, для подростков во все времена было характерно формирование маргинальных групп: "Молодые люди ищут объект подражания не по принципу добро — зло, а по принципу заметен или не заметен этот персонаж на горизонте. Фигура кумира должна быть колоритной, а в "плюс" она окрашена или в "минус" — для современной молодежи не очень важно. Подростки знают, насколько зыбко виртуальное пространство: сегодня ты герой, завтра злодей, а послезавтра вообще исчезнешь". Все зависит от того, сколько тебе поставят лайков".

Украинский след "Колумбайна"

Созданные школьниками романтизирующие Эрика и Дилана сообщества — лишь верхушка деструктивного движения. Есть группы куда более опасные. И управляют ими чаще всего взрослые. По словам руководителя федерального проекта "Кибердружина" Григория Пащенко, паблики на тему массовых расстрелов в школах условно можно разделить на несколько групп. "Первые — это имеющие монетизацию, то есть созданные с целью заработка. Такие группы живут главным образом за счет рекламы. Стоят за такими сообществами компании, которые занимаются продвижением товаров или услуг. Они готовы развивать любую популярную у подростков тему, если в данный момент к ней есть интерес. А параллельно рекламировать популярные у подростков предметы гардероба, напитки, гаджеты", — раскрывает он схему.

Даже на не самом посещаемом паблике можно неплохо заработать. "Сообщество, в котором 20 тысяч подписчиков, может приносить в месяц 50-60 тысяч рублей. Если группа раскручена и в ней от ста тысяч индивидуальных пользователей, доход от рекламы достигает уже 200-300 тысяч. Это неплохие деньги, ради которых администраторы считают возможным пожертвовать моральными принципами", — говорит "кибердружинник".

Но наиболее вредоносными эксперты считают другие сообщества, где, как утверждает Пащенко, проводят социологические исследования. Итог такой работы — вычисление подростков, которых в будущем можно использовать в своих интересах. "Мы понимаем, что если пользователь лайкнул мем, изображающий человека с автоматом на фоне школы, значит, скорее всего, такой сценарий решения проблем кажется ему приемлемым. Немного обработав такого подростка, его можно склонить к любой противоправной деятельности", — считает собеседник.

Например, агентам "Кибердружины", которые под видом школьников сидели в колумбайн-сообществах и активно лайкали ролики и мемы об Эрике и Дилане, через некоторое время предложили заняться закладкой наркотиков (переписка есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Вычислить администраторов таких групп непросто. Главным образом потому, что чаще всего они создают фейковый профиль. "Но по IP-адресам мы видим, что многие из них зарегистрированы на Украине", — уточняет Пащенко. Более того, у "Кибердружины" есть основания предполагать, что на создание околоколумбайновских групп переключились некоторые бывшие администраторы "групп смерти".

Два месяца на блокировку

Валерий, администратор еще одного сообщества о бойнях в школах, не скрывает: группу он создал с целью продвижения товаров и услуг. В основном в его паблике были собраны мемы и демотиваторы сомнительного содержания. Например, такие: "Почему я не пропускаю школу? Потому, что не хочу пропустить скулшутинг (в переводе с английского — "школьную стрельбу")". Смех над массовыми убийствами подростку не кажется непозволительным. "Черный юмор — тоже юмор", — лаконично отмечает Валерий. По словам молодого человека, он не боится, что кто-то из его подписчиков под влиянием содержания группы решит взяться за оружие: "Никто же не идет убивать евреев, услышав анекдот про нацистов".

Правда, разговорившись, Валерий признается, что, когда в его паблике один подписчик написал о своем желании прийти в школу с пистолетом, он испугался: "Оказалось, что тот парень неудачно пошутил. Но его одноклассники восприняли все всерьез, рассказали учителям. Скандал был грандиозный". На днях сообщество Валеры закрыли, однако он планирует создать новое.

Как рассказал РИА Новости директор АНО "Интернациональный центр спасения детей от киберпреступлений" Сергей Пестов, его команда ежемесячно передает в правоохранительные органы информацию о колумбайновских сообществах. Их закрывают, но через какое-то время группы появляются вновь. "Стоит набрать в строке поиска фразу "убей учителя", как вам сразу предложат подборку из нескольких групп. Они немногочисленные, от 50 до 300 подписчиков. Но вполне себе функционируют. Названия говорят сами за себя", — говорит он.

Пестов считает, что пока соцсети не несут ответственность за размещенный у них контент, борьба с деструктивными сообществами напоминает бой с ветряными мельницами. Сейчас на то, чтобы закрыть вредоносный паблик, может уйти до двух месяцев. "После жалоб пользователей содержание группы изучает комиссия. Обычно она состоит из пяти-шести экспертов: представителей разных религиозных конфессий, психологов, лингвистов. Каждый пишет свое заключение, затем его сводят в единый текст. Если эксперты признают контент опасным, жалоба отправляется в Роскомнадзор. Там уже составляют заявление к руководству соцсети с просьбой рассмотреть возможность блокировки", — описывает алгоритм действий Григорий Пащенко. По наиболее острым темам, констатирует эксперт, соцсети реагируют оперативно. Но из-за опасений получить встречный иск процесс иногда затягивается.

Психиатры не сомневаются: колумбайновские сообщества вредны для подростковой психики. Однако настаивают на том, что между участившимися нападениями на школы и контентом таких групп скорее обратная связь. "На мой взгляд, подростки нападают на школы не потому, что состоят в таких сообществах. Наоборот, они ищут такие сообщества потому, что готовы к деструктивным действиям,— предполагает Лев Пережогин.

Пост в социальной сети "ВКонтакте" с номером журнала Crimes of the Century Пост в социальной сети "ВКонтакте" с номером журнала Crimes of the Century

Он объясняет: если в такую группу забредет ребенок со здоровой психикой, через некоторое время ему станет противно или скучно. "На кровь, на убийства у здорового человека должна быть примерно такая же реакция, как на тему естественных оправлений: ему должно стать тошно. Но если у подростка искажена эмоционально-волевая сфера, он ищет допинга в виде шок-контента. Такой ребенок уже готов совершить противоправное деяние, в колумбайновских пабликах он лишь находит оправдание и мотивацию", — не сомневается врач-психотерапевт.

Пережогин призывает всех родителей подростков обращать внимание на малейшие изменения в поведении детей. И если заметили что-то настораживающее, нужно не бояться обратиться к врачам и в правоохранительные органы. Родители устроившего резню в Стерлитамаке знали об увлечении сына темой школьных атак, но не придали этому должного внимания. Сейчас подросток находится в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы.